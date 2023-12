Z budějovického sídliště Máj vede nová silnice, v budoucnu ji prodlouží

Měří 640 metrů. Vede ze sídliště Máj do čtvrti Švábův Hrádek. Na první projetí by se mohlo zdát, že je nová silnice za 53 milionů korun bez daně důležitá jen lokálně. To by však byl omyl. V úterý vozovku slavnostně zprovoznili a její důležitost hodně poroste.

Kolem totiž developeři plánují další masivní bytovou výstavbu. A především je tato komunikace součástí velkého projektu. Po jeho dokončení bude možné projet po západním okraji krajského města mezi příjezdem od Písku až po výpadovku na Český Krumlov a do Rožnova.

„Stojíme na silnici, která určitě městu uleví i do budoucna. Tady je rozvojové území, kde by mělo vzniknout velké množství bytů, nebojím se ho nazvat skoro novou čtvrtí,“ uvedl náměstek primátorky Petr Maroš.

Komunikace začíná u nové okružní křižovatky na konci Máje a napojuje se na ulici M. Horákové, odtud mírně stoupá směrem k ulici Na Sádkách na Švábově Hrádku. Kolem nechybí například cyklostezka, chodník, veřejné osvětlení a jsou tam vysazené stromy. Připravené jsou i zastávky MHD, což potvrzuje, že se tam počítá s rostoucím počtem obyvatel. Navíc je tím hotová další etapa cesty na Litvínovice, silnici I/3 a odtud dál do Papírenské v Rožnově.

„Jako Jihočeský kraj jsme se ujali koordinace přípravy této stavby. Sešel jsem se s kolegy z města, s panem starostou Litvínovic, na jejichž katastru silnice taky povede. Vzali jsme k tomu Ředitelství silnic a dálnic, protože se musíme napojit na jejich komunikaci první třídy a už jsme začali pracovat na všech krocích, aby silnice mohla stát co nejdříve,“ upozornil jihočeský hejtman Martin Kuba.

Mimo jiné se ukázalo, že stávající zpracovaná studie úplně neodpovídá územnímu plánu, takže bude nutné lehce upravit koridor. „Je to veřejně prospěšná stavba a českobudějovické zastupitelstvo na svém jednání 11. prosince schválilo přípravu změny územního plánu,“ pokračoval Kuba.

Pokud bude příprava pokračovat podle harmonogramu a nenarazí například u výkupu pozemků, mohlo by se v prvním čtvrtletí roku 2026 začít naplno stavět ze Švábova Hrádku až do Litvínovic. Tam silnice povede mezi okrajem parku Stromovka a tamní zástavbou směrem k výpadovce na Krumlov.

Současnou kruhovou křižovatku tam mají nahradit semafory, „kruháč“ by naopak vznikl o několik desítek metrů dál v obci. „Chceme udělat i cyklostezku, která by napojovala Litvínovice do Stromovky,“ dodal hejtman.

Opravy i most přes Vltavu

Na v úterý otevřenou silnici má v dohledné době navázat například rekonstrukce ulice Na Sádkách, kde je vozovka ve špatném stavu. „Mělo by se na ni dostat pravděpodobně v roce 2025. Už teď je vyhlášené výběrové řízení na rekonstrukci nedaleké ulice Na Zlaté stoce, společně s Jihočeským krajem budeme rekonstruovat i Branišovskou,“ vyjmenoval první náměstek primátorky Petr Maroš.

Samotný západní polookruh začínající prakticky na Husově třídě u sídliště Vltava by nekončil jen na výpadovce na Krumlov. Další etapu kraj s Budějovicemi plánují dál do Rožnova mostem přes řeku Vltavu až na Lidickou třídu.

„Mosty v Budějovicích prostě chybí, to mi dá asi každý za pravdu. Tohle umožní dostat se k nemocnici jiným směrem a nebude nutné jezdit až ke Koh-i-nooru,“ vysvětlil před nedávnem náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš.

Jak v Rožnově, tak i při propojení přes Švábův Hrádek, budou muset kraj i město velmi pravděpodobně počítat i s odporem části obyvatel, kteří v místě žijí. Už dříve se jich tam MF DNES ptala a k záměru se mnozí tvářili velmi odmítavě. Někteří Rožnovští už vystoupili i na jednání zastupitelů.

Náměstek Bureš u příležitosti otevření silnice zmínil ještě jeden projekt cyklostezky. V plánu je dostat odtud kolaře až k Plavské nedaleko Malého jezu. „Teď se věnujeme studii. Líbilo by se mi protáhnout tuto trasu z Máje dokonce až na Složiště k zanádražní komunikaci a napojit se tam na stávající síť, abychom měli i takový cyklistický obchvat městem,“ vysvětlil.