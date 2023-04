Přestavba budějovické Slavie začne v červnu, hotová musí být do září 2025

„Na pondělním zasedání rady města jsme projekt za 496 milionů schválili a nyní nás čekají stavební práce,“ uvedl náměstek primátorky Petr Maroš. Budovu by chtěla radnice firmě předat do měsíce.

Výběrové řízení vyhrála nabídka sdružení tří firem, jež byla o 30 milionů levnější než částka od konkurenční společnosti. Vítězné konsorcium tvoří Metrostav, Geosan a Auböck.

Město na přestavbu kulturního domu získalo před dvěma měsíci také dotaci 177 milionů z Národního plánu obnovy, který se touto rekordní částkou rozhodl podpořit budějovický projekt jako jediný v kraji. Dotace nyní radnici zavazuje k rychlému zahájení a včasnému dokončení prací.

„Abychom měli na finance z dotačního titulu nárok, musíme stavbu zkolaudovat do září 2025. Rádi bychom ale před kolaudací Slavii otevřeli ve zkušebním provozu. Proto jsme si jako nejzazší termín pro předání staveniště stanovili termín 1. června,“ upřesnil náměstek.

Aby mělo město záruku, že o přidělené peníze nepřijde, a to ani v případě zpoždění celého projektu, vložilo do smlouvy důležitý dodatek. „Pokud firma nestihne stavbu dokončit v požadovaném termínu, bude muset městu kompenzovat ztracené peníze z dotace,“ vysvětlil Maroš.

Po dokončení se rozšíří kapacita budovy i možnosti jejího využití. Sál nabídne 350 míst k sezení a při koncertech pojme až 600 návštěvníků. Ve skleněné přístavbě bude kavárna a malý sál pro 150 lidí. To vše doplní upravené okolí, bezbariérový přístup a několik klubových místností umožňujících celodenní provoz.

Tři další soutěže na vybavení budovy

Spolu se schválením vítězné nabídky na stavební práce, která o 80 milionů přesáhla původní cenový odhad města, vyhlásili radní také další tři soutěže na vybavení budovy. Týkají se kuchyně, audiovizuální techniky a osvětlení a divadelní techniky.

„V původní soutěži byly divadelní a audiovizuální technika spojené. My jsme se rozhodli je rozdělit a hledat pro každou jiného dodavatele. Mělo by to zajistit větší konkurenci a tím i lepší cenu,“ uvedl náměstek.

Maroš odhaduje, že veškeré vybavení by mělo vyjít na dalších asi 150 milionů, celková cena se bude pohybovat okolo 650 milionů. To je o 80 milionů méně, než kolik bylo vedení města za stavbu ochotné zaplatit. Maximální částku 730 milionů odhlasovalo již předchozí zastupitelstvo.

Přestože Slavie stojí v centru, vede kolem cyklostezka a frekventovaná Lidická třída, neplánuje město nyní žádná dopravní ani bezpečnostní omezení. „Je možné, že časem dojde k úpravě nájezdu na Lidickou,“ naznačil náměstek.

Památkáři s většinou úprav nesouhlasili

V posledních týdnech na radnici i památkový ústav dorazilo několik otevřených dopisů a petic, které se snažily rekonstrukci Slavie na poslední chvíli zabránit. Minulý týden se přímo v budově konala kulturní akce s řadou prohlídek, která měla upozornit na kvality stavby.

„Nechceme nikoho obviňovat, architekti na projektu udělali velký kus práce, ale měli na to málo času a nemohli se tak pořádně seznámit s historií budovy. To, co tu nyní děláme my, mělo udělat město ještě předtím, než se do projektu pustilo,“ kritizovala postup města Šárka Kosová, organizátorka protestní akce.

Historický význam KD Slavie okomentoval i ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu Daniel Šnejd. „Možnost přístavby průčelí jsme odsouhlasili s tím, že rozšíří kapacitu domu při zachování cenného vnitřního uspořádání. Bohužel vítězný návrh zahrnoval i výrazné změny uvnitř. Ve vyjádření jsme s většinou těchto úprav nesouhlasili. Příslušný úřad ale projekt schválil bez zásadních výhrad,“ konstatoval.

Šnejd doplnil, že míru dispozičních změn v interiéru lze považovat za vážné poškození památkových hodnot. A dodal, že podle názoru památkářů není historická budova v současnosti v havarijním stavu.

Současné vedení města výtky uznává, přesto si nemyslí, že by to mohlo ještě něco změnit. „Znova opakuji, že debata o rekonstrukci se odehrála před dvěma lety a my u ní nebyli. O poškození historické hodnoty stavby víme a samozřejmě nás to mrzí. Ale projekt vzešel z architektonického dialogu a získal všechna potřebná povolení,“ konstatoval náměstek.