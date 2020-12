Odpůrci bytového domu v Budějovicích prohráli, chtějí se bránit soudně

Investor chce začít stavět příští rok. Developerský projekt firmy Omega & partners Rezidence Hálkova počítá na Pražském sídlišti uvnitř bloku domů z let 1950 až 1960 mezi ulicemi Nerudova a Hálkova s vybudováním šestipatrového domu s 33 byty.

Stát má na místě nefunkční výměníkové stanice jen několik metrů od stávajících bytovek. Mohutností okolní zástavbu převýší. Místním starousedlíkům se rovněž nelíbí, že u nové budovy vznikne na místě parčíku parkoviště.

„Přivede to do dříve klidné lokality další dopravu. Budova se sem nehodí objemem, zastíní nám okna a ještě zničí veřejný prostor, o který jsme se tu léta starali,“ míní jeden z obyvatel třípatrové bytovky František Samec, který zde žije pětadvacet let. Rezidence má vzniknout přímo na výměníku.

K parkovišti povede rampa

Domovní blok nebyl na další zahušťování připravený, a tak vznikly při projektování novostavby potíže, jak zajistit příjezd aut a parkování. Podle posledního návrhu to má vyřešit rampa z Nerudovy ulice.

Stavební řízení trvá podle jednatele Omega & partners Václava Buška kvůli špatnému zákonu, který dává prostor k podle něj nesmyslnému odporu laické veřejnosti.

„Usilujeme o stavbu už deset let a tato doba mluví za všechno. Námitky lidí jsou vlastně jen zbytečnými obstrukcemi. Naopak jim přineseme služby. V přízemí domu bude pro obyvatele celé čtvrti fungovat zrekonstruovaná výměníková stanice a trafostanice,“ zdůraznil Bušek.

Jeho firma se k pozemku dostala přes Teplárnu České Budějovice, která výměník prodala s podmínkou, že ho nový majitel obnoví, aby dál fungoval. Zařízení budou jejich majitelé provozovat v přízemí nového domu, kde rovněž vznikne v prvním patře parkoviště, ke kterému povede rampa umístěná i na pozemku města.

Současní radní jsou k projektu vstřícnější

Spor o dopravní napojení se dostal až ke krajskému soudu, který se věcí zabýval v roce 2017. Původně město jménem dřívější náměstkyně primátora Ivany Popelové stavbu rampy odmítlo. Soud pak prohlásil územní rozhodnutí za neplatné, protože v něm chyběl souhlas vlastníka, tedy města.

Dnes je vše jinak. Současní komunální politici jsou k nájezdu vstřícnější. „Pronájem části pozemku schválila loni v listopadu rada,“ uvedla mluvčí radnice Jitka Welzlová.

Podle zápisu usnesení má developer na osm let pronajatý pozemek o výměře zhruba 500 čtverečních metrů, kde budou parkoviště a chodníky. Další pozemek o rozloze 276 čtverečních metrů má na dobu neurčitou a bude sloužit pro rampu. Ročně městu zaplatí za pronájem 12,5 tisíce korun.

Obyvatelé čtvrti: Dům znehodnotí naše bydlení

Odbor územního plánování krajského úřadu, který zamítl odvolání 25 majitelů bytů, v dokumentu konstatuje, že záměr stavby Rezidence Hálkova má střízlivý výraz vzhledem k okolní architektuře a je v souladu s územním plánem, jenž v této lokalitě umožňuje stavět budovy s bydlením kolektivního charakteru do výše až šesti podlaží, výjimečně až dvanácti. Dodává, že územní rozhodnutí platí a odvolání není možné. Odpůrci mohou nanejvýš podat podnět k celkovému přezkumu územního řízení.

„Na to ale nemají právní nárok. Případně mohou podat správní žalobu,“ naznačila mluvčí krajského úřadu Hana Brožková. Jednatel developerské firmy Bušek je v této fázi přesvědčený, že se mu otevírá prostor k povolení stavby, která by mohla začít už příští rok.

Jinak to vidí okolní obyvatelé. Většina z nich chce v odporu pokračovat právní cestou. „Určitě jsme neskončili. Dům, který tu zhorší prostředí a znehodnotí naše bydlení, tu prostě nechceme,“ míní majitel bytu v Hálkově ulici Jiří Králka.

Zákon nabízí obyvatelům další možnosti. „Především podáme žalobu ve správním soudnictví ke krajskému soudu. Ten nám už jednou vyhověl. Pokud neuspějeme, podáme kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu a případně i Ústavní stížnost,“ poznamenal právní zástupce odpůrců Jaroslav Hanus.