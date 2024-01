V Budějovicích vyhořel byt. Chytil od vánočního stromku, zranili se tři lidé

Hasiči vyráželi do bytu v panelovém domě v českobudějovické ulici Václava Talicha na Nový rok krátce před 19. hodinou. Od vánočního stromku tam začalo hořet v jedné z místností, kterou plameny kompletně zničily.

Záchranáři ošetřili čtyři lidi. Dalších sedmnáct se evakuovalo ještě před příjezdem hasičů, některým pomáhali příslušníci policie.

„Jeden z mužů utrpěl popáleniny v oblasti hlavy a horních končetin a letecky byl transportovaný do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Další muž vyvázl bez zranění a jeho zdravotní stav umožňoval ponechání na místě. Dále jsme měli v péči popálenou ženu, která po zajištění stavu byla převezena do českobudějovické nemocnice. Záchranáři ošetřili i nezletilou osobu, která byla převezena také do nemocnice v Budějovicích,“ informovala Zuzana Fajtlová, mluvčí jihočeských záchranářů.

„Požár jsme měli pod kontrolou během pár minut. Celý zásah trval zhruba hodinu. Na likvidaci požáru jsme použili vysokotlaký proud, na odvětrání pak přetlakovou ventilaci. Zásah byl vedený v dýchací technice,“ popsala mluvčí Hasičského záchranné sboru Jihočeského kraje Vendula Matějů.

Během svátečního období to byl první zásah jihočeských hasičů při nehodě, kdy požár vznikl od vánočního stromku. „V posledních letech jsou to většinou jednotky případů,“ přidala Matějů.

Minulý pátek však z podobných důvodů hořel dům pro seniory na Českokrumlovsku. Oheň se rozšířil od svíčky na adventním věnci a zranili se tři lidé.