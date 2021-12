O svátcích můžete vyrazit do zoo, na bruslení, na koncert či za betlémem

1 Zoo v Táboře zůstává otevřená do 2. ledna

Táborská zoo ve Větrovech bude i letos otevřená také o svátcích. Zájemci tam mohou až do 2. ledna vyrazit každý den od 9 do 16 hodin. Výjimkou jsou pouze Štědrý den a Silvestr, kdy tam zavírají už ve 14 hodin. Pro vstup není potřeba dokládat žádné potvrzení. Aktuálně v zoo žije přes 380 zvířat více než 70 živočišných druhů.

2 Závodit budou ve Stromovce

Na druhý svátek vánoční čeká běžce závod budějovickou Stromovkou. Ve 13 hodin vyrazí na šestikilometrovou trať ženy, o hodinu později čeká devítikilometrová trasa na muže. Registrace je možná i na místě.

Ve čtvrtek 30. prosince se poběží již 21. ročník krosového závodu z Českého Krumlova do Litvínovic přes Kleť a Kluk. Silvestrovské běhy plánují v Jistebnici, na Kluku, v Sepekově či Volyni. Novoroční běh pak chystají v Táboře.

3 Otužilci se sejdou na Silvestra

I letos čeká otužilce v Českých Budějovicích tradiční Silvestrovský Lannův ponor do Vltavy. Zájemci o ledovou koupel po poledni dorazí k slepému rameni Malše na Sokolský ostrov, kde se od 13 hodin mohou registrovat k ponoru, který začne o hodinu později.

Vstupné je zdarma a účastníci navíc dostanou na místě drobné pohoštění. Zájemci se mohou předem registrovat na adrese info@stezkavltavy.cz. Podmínkou je informovaný souhlas vstupu do vody na vlastní nebezpečí.

4 Bruslení bude do Štědrého dne

Na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích se bude bruslit do Štědrého dne. Atrakce kolem Samsonovy kašny je zdarma. Kluziště je otevřené od 10 do 21 hodin.

Otevřené zůstanou i ostatní atrakce, které nejsou zakázané v souvislosti s vládními nařízeními v boji proti covidu. V provozu jsou také vyhlídková věžička, altán zvonička, dětský kolotoč, vyhlídkové kolo i půjčovna bruslí.

5 K betlému do Velešína

Ve Velešíně na Českokrumlovsku mají letos už popatnácté prohlídku Rouhova velešínského betléma. Na tu mohou zájemci vyrazit až do 6. ledna. Otevřeno je denně od 14 do 17 hodin. O nedělích a svátcích také po mši od 9.30 a na Štědrý den od 9 do 16 hodin a po půlnoční mši.

K betlému zavede „Andělská cesta“ po historickém náměstí. Rouhův betlém jsou dřevěné jesličky, na kterých jsou místní domy, krajina i osobnosti. Autorem je Pavel Rouha, který je každoročně vystavuje ve sklepě domu U Kantůrků.

6 Novoroční koncert v Metropolu

Prvního ledna se v budějovickém DK Metropol od 17 hodin odehraje Novoroční galakoncert, který pořádá Jihočeské divadlo. V podání sólistů jeho opery pod taktovkou Martina Peschíka si budou návštěvníci moci užít melodie vídeňské operety Johanna Strausse, Carla Zellera a Carla M. Ziehrera.

Ve druhé polovině koncertu se příchozí mohou těšit na to nejlepší ze světového repertoáru známého barytonisty Alexandra Beně. Na koncertě vystoupí také tenorista Peter Malý a speciální host. Vstupenky jsou k zakoupení na stránkách jihoceskedivadlo.cz

7 Na mši do Českého Krumlova

Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby k Vánocům patří. Klášterní kostel v Krumlově 26. prosince společně rozezní Krumlovský komorní orchestr, Smyčcový orchestr Český Krumlov a smíšený pěvecký sbor Perchta. To vše pod taktovkou Oldřicha Vlčka.

Jako hosté vystoupí sólisté Tereza Mátlová, Ester Pavlů, Tomáš Jeřábek, Daniel Hůlka. Tradiční „Rybovka“ začíná v 17 a ve 20 hodin. Kapacita je omezená na 200 osob. Vstupenky je možné rezervovat na informace@divadlock.cz.

8 Rozjíždějí se i menší vleky

Ve velkých šumavských areálech sezona pokračuje od začátku prosince, ty menší se k nim postupně přidávají. V uplynulých dnech provozovatelé středisek využili mrazivých dní k zasněžování, aby připravili svahy na tradiční sváteční nápor lyžařů.

U Lipna byla nyní v provozu jen Jezerní sjezdovka, Foxpark a lanovka Lipno express. Díky sněžným dělům by se lyžaři měli dočkat otevření i dalších tratí.

Na Zadově se lyžuje na Kobyle na sjezdovce Pucalka, kde jezdí čtyřsedačková lanovka a malý vlek. „V tuto chvíli intenzivně dosněžujeme sjezdovku U můstků tak, aby byla připravena k uvedení do provozu o víkendu nebo na začátku prázdninového týdne,“ upřesnil ředitel areálu Luděk Sáska.

Kdo přijede na Zadov o Štědrém dnu, musí počítat s provozem jen od 8.30 do 13 hodin, ale zase bude mít levnější permanentku - pro dospělého bude za 300 a pro děti za 200 korun. V ostatních dnech se lyžuje od 8.30 do 16 a od 18 do 21 hodin.

Sezonu zahájili i na Kubově Huti na Šumavě, kde vysněžili sjezdovku Školní. Vlek tam jezdí denně od 9 do 16 hodin. V pondělí 27. prosince chtějí přivítat první lyžaře v Parku Frymburk u Lipenské přehrady. Lyžuje se také na šumavské Kvildě a na Monínci na Táborsku.

Jihočeši mohou trávit svátky také v rakouských areálech Hochficht a Sternstein. Na Hochfichtu jsou v provozu všechny lanovky, vleky a sjezdovky, na nichž leží od 30 do 50 centimetrů sněhu. Středisko je otevřené denně od 8.30 do 16 hodin, na Štědrý den jen do 15 hodin.