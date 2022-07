Sklo začal brousit náhodou. K maturitě si přidal i titul mistra světa

Tři měsíce milimetrově přesné práce, kde jeden chybný tah může celou snahu zhatit. Výsledek ale stojí za to. Mladému brusiči skla z třeboňské Obchodní akademie, SOŠ a SOU Aleši Lustovi se za tu dobu podařilo ve školních dílnách vybrousit vázu, s níž soutěžil na začátku června na mistrovství světa v Nižboru nedaleko Berouna ve Středočeském kraji. A se svým výrobkem zaujal natolik, že si odvezl titul mistra světa v kategorii středoškolských studentů.

„Jel jsem tam s tím, že chci zvítězit, ale když jsem na místě viděl konkurenci, hodně jsem znejistěl. Některým z nich jsem dokonce i fandil, moc se mi jejich práce líbila. O to víc mě nakonec překvapilo, že jsem vyhrál, i když jsem věděl, že jsem soutěži obětoval spoustu času,“ přiznává 19letý student, který bydlí v Olešnici na Českobudějovicku.

V jeho kategorii se zúčastnilo celkem 27 soutěžících, mezi nimiž byli i studenti ze sklářských škol v Rumunsku a Velké Británii.

Účastníci středoškolské kategorie mohli předem volit mezi dvěma částmi, a to povinnou a volnou tvorbou, v níž soutěžil také Lust. Letos ovšem kvůli covidové situaci mohli studenti brousit vázy na svých školách nebo v ateliérech.

„Jindy se tvořilo přímo na místě. Volnou tvorbu jsem si vybral díky tomu, že jsem mohl pracovat se všelijakými tvary. Měli jsme jedinou podmínku, použití brusičského řemesla,“ přibližuje podmínky sklářského mistrovství.

Jak sám říká, broušení vítězné vázy mu trvalo přibližně dva týdny čistého času. Kvůli školním povinnostem a přípravě na maturitu na ní začal pracovat ještě v zimě. Na samotném začátku měl v ruce pouze tlustostěnný válec z olovnatého skla. Poté začal přemýšlet nad vzorem, který vybrousí.

„Chtěl jsem využít síly a majestátnosti skla, takže jsem zvolil vzor pletence svalů, abych více zdůraznil sílu vázy. Fixou jsem si naznačil, kudy povedu hlavní řezy, poté jsem si diamantovým kotoučem odebíral hmotu, až pak jsem ji začal tvarovat. Detaily jsem dodělával ručně karbidovým kotoučem, pak se to celé prolešťovalo a nakonec jsem to ještě přejel karbidem, aby to získalo zvrásněnou strukturu, jakou má sval,“ popisuje Lust detaily.

Kvůli blížící se maturitě si musel také všechno plánovat tak, aby stihl vázu včas dokončit. Častokrát zůstával po škole v dílně, kde pracoval na mistrovském díle.

„Jinak to ani nešlo, dělal jsem tu souběžně i maturitní vázu, takže se mi to celé docela dobře prolínalo a nakonec jsem vše stihl celkem bez problémů. Moc mi pomohli i učitelé a mistři, kteří tu se mnou po škole zůstávali,“ váží si Lust jejich pomoci.

Chce být učitelem

Na samotném začátku jeho příběhu však stála velká náhoda. K broušení totiž ještě v deváté třídě základní školy neměl vůbec žádný vztah. „Viděl jsem to poprvé zde na dni otevřených dveřích a hned mě to chytlo. Na jinou školu jsem se nakonec ani nehlásil, a jak se ukazuje, udělal jsem dobře. Práce se sklem je mimořádně zajímavá a líbí se mi, když mohu sledovat, jak celé dílo pod mýma rukama vzniká,“ vysvětluje.

Zároveň přidal jednu nepříjemnou historku, která však k řemeslu patří. „Jednou jsme vyráběli trofeje pro sportovce, a když jsem je hotové zarovnával na poličku, tak se mi jedna v ruce zlomila na dvě půlky. Pak se ukázalo, že ve všech těch trofejích bylo velké pnutí, kvůli kterým jsme je museli vyhodit. Stalo se mi to hned při prvním roce studia, takže to pro mě byl velký šok, neměl jsem s tím žádné zkušenosti. Museli jsme pak vymyslet úplně jiné ceny,“ vypráví Lust.

Mladý absolvent však připomíná, že jeho studium nebylo jen o broušení skla, ale také o kresbě, modelaci a dalších umělecky zaměřených předmětech. Nyní už po úspěšně zvládnuté maturitě přemýšlí hlavně nad studiem na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde by se chtěl věnovat studiu výtvarné výchovy a anglického jazyka.

„Rozhodně ale nechci skončit s broušením. Při škole bych si rád pořídil stroj, abych si mohl založit vlastní živnost. Bylo by skvělé si najít nějakou menší klientelu a zdokonalovat se ve svém oboru. Ale základ je si na začátku vůbec sehnat stroj. Třeba mi s tím pomůže i třeboňská škola, to by bylo moc fajn,“ přeje si čerstvý mistr světa.