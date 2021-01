Po brexitu si Budvar připlatí 50 liber za každý kamion poslaný do Británie

Ročně vyveze Budějovický Budvar za Lamanšský průliv desítky tisíc hektolitrů ležáku. Obchodování s Velkou Británií teď zkomplikoval odchod země z Evropské unie, k němuž se přidala i nová mutace koronaviru. Ta se objevila na jihu Anglie.

„Samozřejmě nás tato zpráva ovlivnila a znepokojila hlavně naše tamní zahraniční kolegy. Tento týden britský ministerský předseda vyhlásil nový národní lockdown, což pro nás, stejně jako pro ostatní dodavatele, znamená nulový prodej do klíčového segmentu trhu, tedy gastronomie, a to minimálně až do konce ledna,“ zhodnotil ředitel národního pivovaru Petr Dvořák.

„Obecně se situace kolem covidu-19 mění celosvětově každým dnem, pro většinu firem je plná nepředvídatelných kroků,“ shrnul ředitel.

Velká Británie je pro Budějovický Budvar jednou z pěti nejdůležitějších exportních zemí. S ohledem na nejisté vyjednávání mezi Evropskou unií a Londýnem, které nakonec skončilo dohodou, si proto jihočeský pivovar vytvořil na ostrovech zásoby. To ale něco stálo.

„Finanční zatížení přineslo předzásobení ve Velké Británii, abychom se vyhnuli výpadkům dodávek právě kvůli nejistotám a předpokládaným komplikacím s exportem na přelomu roku a v lednu,“ vysvětlil Dvořák.

To však nejsou jediné výdaje spojené se změnami při přepravě. „Už teď víme, že musíme počítat s extra poplatky ve výši zhruba 50 liber, tedy jeden a půl tisíce korun, na kamion, a zároveň s větší administrativou,“ zhodnotil ředitel.

Dvořák ubezpečil, že i přes složité období česká tradiční značka nemá v plánu snižovat svůj podíl na tomto trhu.

„Británie je pro nás strategický trh, objemově sem vyvážíme desítky tisíc hektolitrů ležáku. Doufáme, že vše kolem brexitu budou pouze krátkodobé komplikace. Dlouhodobě chceme v Británii růst, už teď na tamním trhu rozšiřujeme distribuci a silněji marketingově podporujeme značku naší vlajkové lodi ležáku Budweiser Budvar Original,“ dodal.

První kamion odjede v pondělí

Podle zpráv z prvního týdne po brexitu se kolony na jihu země netvoří. Dopravci ale mají více povinností například kvůli povinnému celnímu prohlášení. Situaci sleduje například českobudějovická značka pneumatik Tomket.

„Celní odbavení je ve výsledku jen malou zátěží, šlo hlavně o nejistotu, co se bude dělat a jak. První kamion nám odjede v pondělí, takže doufám, že bude vše v pořádku,“ reagoval zakladatel značky a také serveru NejlevnejsiPneu.cz Radek Grill.

I tato jihočeská firma kvůli nejistotě poslala část svého zboží na ostrovy už před brexitem. „Vzhledem k tomu, že ve Velké Británii používáme externí sklady, tak jsme se trochu předzásobili, ale hlavně přecházíme na dodávky ze skladů mimo EU a toho se brexit nijak nedotkl,“ sdělil Grill.

Podle něj budou mít změny zásadní vliv na cenu přepravovaného zboží z Evropy i zbytku světa. „Proto se všichni chtěli předzásobit a ceny kontejnerových přeprav stouply až pětinásobně,“ zmínil podnikatel.

Důvodem je i to, že řada firem dlouho váhala. „To ale jen způsobí nedostatek a vyšší ceny veškerého zboží, což považuji za největší hrozbu. Mám pocit, že je to mnohem větší problém než brexit. Ten nás maximálně může donutit založit dceřinou firmu ve Velké Británii. Snad si většina lidí uvědomí, že Evropská unie přináší hlavně výhody,“ dodal Grill.

Změny se dotkly i dopravců. Do Anglie jezdí třeba kamiony budějovické společnosti Josef Vávra, jenž v oboru působí od roku 1995.

Hospodářská komora pořádala seminář

„Zatím jsme tam poslali jeden vůz. Vyrazil v úterý 5. ledna a na místo dorazil v pátek. Cesta tedy trvala standardní čas a nezaznamenali jsme zatím žádný výrazný problém. Je ale potřeba mít veškeré potřebné celní doklady,“ popsal provozní ředitel Gustav Klomfar.

Fronty se podle něj zatím netvoří právě kvůli tomu, že si řada firem udělala zásoby. „Nějaké zdržení tam ale přece jen je. Náš řidič, který tam jel, musí na test kvůli covidu-19. Ten je nutný při cestě zpět přes Francii,“ upozornil Klomfar.

Z jihu Čech vyváží menší část svého zboží také strojírenský holding Motor Jikov Group či potravinářská společnost Viscofan. Firmám, které si neví rady, se změnami pomáhá například Hospodářská komora České republiky.

„Ta pořádala před časem speciální seminář ke změnám kvůli brexitu. Na ni se mohou firmy s dotazy obrátit. My jsme zatím příliš mnoho těchto otázek neřešili, zabýváme se teď hlavně problematikou koronaviru,“ dodal ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist.