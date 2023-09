První firmy na jihu Čech začínají propouštět, pomalu jim ubývá zakázek

Přibližně dvě stovky zaměstnanců závodu rumunské firmy Brawe v Kaplici si letos musí hledat novou práci. Důvodem je nedostatek zakázek. Kvůli stejnému důvodu ukončila činnost na Jindřichohradecku místní firma Husky-KTW, ta propustila všech svých 150 pracovníků. Obě zmíněné firmy vyráběly součástky pro automobilový průmysl.

V Brawe nyní pracuje polovina z původních 300 zaměstnanců, dalších 50 odejde do konce roku.

„Vzhledem k tomu, že se situace ohledně zakázek nelepší, musela společnost v srpnu přistoupit k dalšímu snížení pracovních míst, a to nejpozději k poslednímu říjnu. V důsledku toho dojde k výraznému snížení provozních nákladů, což by mělo vést ke zvýšení efektivity práce a tím současně ke zlepšení hospodářských výsledků naší společnosti,“ sdělil pro odborový časopis Kovák vedoucí výroby Brawe Jozef Lučan.

Podle ředitele Jihočeské hospodářské komory Luďka Keista ohlásili zástupci obou firem propouštění s předstihem. V tuto chvíli nemá žádné informace o tom, že by další z firem na jihu Čech k podobnému kroku sáhla.

„I tak ale klesají počty zakázek právě v automobilovém průmyslu, což se projevuje i v navázaných odvětvích. Pokud se ale někde bude nyní propouštět, tak to budou spíše agenturní zaměstnanci, nebo se upraví směny, nebo lidé odcházející do důchodu nebudou nahrazováni,“ doplňuje Keist.

Kopírujeme německý trh

Zároveň připomíná provázanost českého a německého trhu, kde se o propouštění už delší dobu hovoří. Na jihu Čech se s drobným odstupem částečně odráží situace v sousední zemi.

„Pokud se u nich něco děje, většinou se to stane i v našem regionu, ať už v dobrém, nebo ve špatném. Situace v Německu tak může být svým způsobem předvoj toho, jaká bude situace na jihu Čech,“ upozorňuje ředitel komory.

Změny ve společnosti Brawe zaznamenali také zástupci konkurenční společnosti Engel strojírenská, kteří současný stav sledují s obavami.

„Je to pro nás špatná zpráva a snažíme se takové situaci vyhnout. Rozhodně nechceme propouštět a děláme vše pro to, aby se to nemuselo stát, i když máme pokles v počtu objednávek. V případě narovnání stavu je totiž pak velmi těžké shánět kvalitní zaměstnance zpět do výroby,“ naráží personalista společnosti Engel David Dědič na nízkou míru nezaměstnanosti.

Napětí vnímají také v českobudějovickém Motoru Jikov, jenž se na výrobu součástí do automobilů také zaměřuje.

„Naši zákazníci se předzásobili, když se k nim dostaly informace o vývoji na trhu. Máme nyní stabilní tým, ale pokud by se muselo propouštět, jako první by šli agenturní zaměstnanci. V takovém případě není problém je po pominutí krize dostat zpátky,“ vysvětluje ředitelka pro personalistiku a rozvoj lidských zdrojů Jana Kozáková.

Fronius bude nabírat

Ve zcela opačné situaci jsou nyní například v českokrumlovské pobočce společnosti Fronius, která se zaměřuje i na fotovoltaické systémy.

„U nás se problémy v automotive projevily velmi omezeně, ale trh se solárními panely roste a rozšiřujeme výrobu. Za současné situace bychom to bez agenturních pracovníků nezvládali. Teď máme 630 pracovníků, do konce roku jich chceme mít 820, ale ideální stav je tak 1 300,“ říká manažer řízení lidských zdrojů firmy Jiří Jíša.

Problémy zatím nemají ani ve společnosti Schwan Cosmetics, která v Českém Krumlově vyrábí dřevěné kosmetické tužky. Podle personálního ředitele Martina Tomana má firma zakázky až do července příštího roku.

„Blížíme se stropu toho, co můžeme vyrábět. Pokud je ale nezaměstnanost necelá tři procenta, nemáme kde brát lidi. Kdyby se více propouštělo a dostali bychom se na šest procent, bylo by to z hlediska shánění zaměstnanců daleko lepší,“ upozorňuje Toman.

Zlepšení neočekává ani českobudějovická primátorka a ekonomka Dagmar Škodová Parmová, která si myslí, že větší míra nezaměstnanosti v kraji momentálně nehrozí.

„Nyní jsme pod přirozenou hranicí a ve službách, kde se za covidu zbavovali lidí, je teď mají problém shánět zpět,“ vysvětluje a doplňuje, že i na magistrátu nedávno sáhli k propouštění. „Chtěli jsme zvýšit efektivitu veřejné správy, týkalo se to jen jednotek pracovníků,“ říká.