Kroupy jak míčky poničily na Prachaticku domy i auta, bouři nepřežil kohout

„Bouřka se začala kolem třetí hodiny odpoledne formovat u Klatov a následně se přesouvala směrem na Prachaticko, kde udeřila velice silně. Ve Stachách a Zdíkově napršelo za necelou hodinu a půl 100 milimetrů vody. V okolních vesnicích pak padaly až čtyřcentimetrové kroupy,“ popsala Eva Plášilová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích (ČHMÚ).

To potvrzuje i Jan Jedlička z Vlachova Březí, kterého bouřka zastihla při práci na zahradě. „Když to začalo padat, rychle jsem utíkal přikrýt auto dekou. Netrvalo to ani minutu a několik kusů ledu mě trefilo přímo do hlavy,“ vyprávěl.

Doplnil, že bouřka sice netrvala déle než 10 minut, přesto stihla napáchat značné škody. V ulici před jeho domem kroupy o velikosti až pingpongových míčků poničily všech 12 zaparkovaných aut.

A mnoho škod hlásí i další obyvatelé. „Na domech jsou potlučené tašky, mnoho vysypaných střešních oken, skleníků, vymlácené světlíky. Všechna auta, která byla venku, jsou zdevastovaná od krup, mají pozurážené plasty a blinkry. Našel se také mrtvý kohout, kterého to prý trefilo do hlavy,“ popsal na sociálních sítích následky bouře Filip Hozman.

Likvidaci škod po bouřce řeší také obyvatelé Zdíkova, který zaplavil přívalový déšť. Voda při něm vytopila místním sklepy i obytné místnosti. S odklízením škod tam museli pomáhat také hasiči.

„Kvůli bouřce jsme měli sedm výjezdů. Naštěstí nešlo o nic vážného, nikde jsme nemuseli likvidovat popadané stromy. Pomáhali jsem pouze odčerpat vodu ze sklepů a odklízet naplaveniny,“ popsala zásahy mluvčí hasičů Vendula Matějů.

Meteorologové upozorňují, že počasí se nejméně do čtvrtka nejspíše nezmění. „Riziko bouřek je nadále vysoké, proto platí výstraha,“ sdělila Plášilová.