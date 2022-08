Okolí Boubínského pralesa zůstává nepřístupné, lidé ale zákaz porušují

Lesníci před časem požádali Správu NP Šumava o poražení přibližně dvacítky nebezpečných souší. S tím ale neuspěli. Přesto se ještě nechtějí vzdát a proti rozhodnutí se odvolají. Na to mají čas do konce týdne. Díky zásahu by se turisté mohli podívat alespoň k Boubínskému jezírku.

Podle mluvčího Správy národního parku Šumava Jana Dvořáka ale i tyto zásahy mohou narušit přirozený vývoj v pralese. Člověk tam uměle nezasahuje od roku 1858. Díky tomu patří Boubín mezi unikáty.

„Vědci tam provádějí i řadu výzkumů, které nikde jinde v Evropě dělat nemohou,“ podotýká Dvořák.

Zákaz vstupu vydaly Lesy ČR v dubnu. Dostaly i posudek národního parku. Vybraly tak řešení, které zajistí úplné bezpečí turistů. Na výběr byl ještě vstup na vlastní riziko. To ale lesníci nechtěli za žádnou cenu připustit.

V roce 2004 zabil ženu padající strom

I tak se ale najdou tací, kteří přísný zákaz porušují. A to i přesto, že jim hrozí nebezpečí. „Při své práci tam chodíme, ale nejsme ti, co by to měli kontrolovat. I tak se mi stává, že tam často narážím na turisty. Já je mohu pouze upozornit a ptám se jich, jestli si vůbec uvědomují, jaké riziko podstupují a proč tam chodí,“ říká ředitel Lesního závodu Boubín Lesů ČR Miloš Juha.

Zároveň dodává, že pro souši je nejhorší, když delší dobu prší a ona namokne a ztěžkne. Pak může padnout jednoduše bez varování.

„Nejsme schopní každého proškolovat, jak se má chovat, když bude strom skutečně padat. Naštěstí se zatím nic nestalo, ale pokud by k nějaké tragédii došlo, hledal by se viník, a zda se nemohlo nějak preventivně zasáhnout,“ uvažuje Juha.

Jako příklad také uvádí tragickou událost z roku 2004, kdy strom zabil ženu za klidného dne při bezvětří. Navíc za doprovodu lesníka. V tu dobu tam byly podle jeho slov jen jednotlivé souše. Nyní jich jsou stovky.

„Tehdy se na boubínskou centrální stezku zřítil v naprostém bezvětří suchý strom. Zasáhl ženu, která vedla za ruku malou dcerku. Dítěti se nic nestalo, ale ženě hrot zlomené větve propíchl hrudník a zemřela,“ vzpomíná mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Místo dnes připomíná křížek u cesty i spadlý strom.

Riziko se ale za poslední roky podle vedení parku příliš neliší. „Nebezpečí pádu souší tu bylo vždy. Není to nová věc. Upozorňují na to i cedule rozmístěné podél cest. Samozřejmě chápeme, že kolem jádra je riziko vysoké, ale na okolních trasách není jiná situace než například před deseti lety,“ hodnotí Dvořák.

Pokud by se měly vykácet všechny stromy, jimž hrozí v budoucnu pád na turistickou trasu, ovlivnilo by to podle jeho propočtů minimálně jednu třetinu pralesního zbytku. Přes 160 let ochrany by tak přišlo nazmar.

Budování nové trasy je dražší než kácení souší

Lesníci se chtějí proti rozhodnutí parku ještě odvolat. Podobná situace už byla ale v roce 2016, kdy tehdejší vedení Lesního závodu Boubín požádalo o povolení kácení souší. Národní park to ale taktéž nepovolil. Odvolali se a příslušný orgán rozhodnutí potvrdil.

Pokud odvolání nevyjde ani tentokrát, připadá v úvahu finančně nákladnější způsob, tedy vybudovat jinou trasu.

Návštěvníci by se po ní ale dostali jen k části jezírka. Na vzdálenost, na kterou je už pád souší neohrozí. „Další variantu máme, ale pořád doufáme, že se k našemu návrhu může ministerstvo životního prostředí ještě přiklonit. Zejména v době, kdy stát nemá peníze a nechce vynakládat zbytečné finance,“ uvažuje Juha.

„Nyní jsme vytipovali opravdu minimalistickou variantu. Menší zásah už k tomu, aby tam lidé bezpečně mohli vejít, neexistuje. Měřili jsme si délku stromů, právě té skupiny, kterou nám teď zamítli zlomit. Prakticky dosáhne téměř na celou hráz. Zpřístupnění by tedy bylo úplně minimální. To ale nechci předbíhat,“ dále naznačuje Juha.