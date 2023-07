Blesk udeřil mezi stany tábora na Šumavě, šest dětí odvezli do nemocnice

Bouřka se nad kempem, který stojí na březích Teplé Vltavy, přehnala krátce po sedmé hodině večer. Podle svědků nebyla nijak silná, ale jeden z blesků udeřil přímo mezi plátěné stany dětského tábora. O události jako první informovala CNN Prima News.

„K místu okamžitě vyrazily záchranné jednotky z Vimperka, Volar a Prachatic. Nakonec jsme z kempu do prachatické nemocnice převezli šest dětí,“ sdělila mluvčí jihočeských záchranářů Zuzana Fajtlová. Dodala, že kvůli jejich nízkému věku nemůže sdělit více informací.

Na místo vyrazila také jednotka hasičů s očekáváním, že záchranáři budou v areálu potřebovat jejich asistenci.

„Záchrana dětí se nakonec obešla bez naší pomoci. Na místo jsme ale dodatečně přivolali dva odborníky z našeho posttraumatického týmu. Ti dětem pomohli se zvládnutím složité situace,“ popsala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Odborníci podle ní dětem vysvětlili, co se vlastně stalo, kde jsou jejich kamarádi. „Jejich úkolem bylo děti uklidnit a vše jim srozumitelně vysvětlit. Rozdali jsme jim také plyšáky s naším maskotem,“ doplnila Matějů. Táborníci se z nemocnice vrátili v neděli.

Blesk zasáhl tábor, přestože Soumarský most leží v údolí řeky obklopený mnohem vyššími kopci. Podle meteorologa, který se pro CNN Prima News vyjádřil, ale není pravdou, že by si lidé měli před blesky dávat pozor pouze na vyvýšených místech. Za bouřky není žádné místo zcela bezpečné - ani to v údolí.