Policie hledá svědky surové bitky na sídlišti. Zajímá ji, zda byla domluvená

Na záznamu je vidět, že je na místě přibližně deset mužů, nechybí ostré pěstní souboje, kopance či útok zezadu.

„Hledáme proto svědky surové bitky mladíků, která je zaznamenaná na sociálních sítích. Měla se odehrát na sídlišti Máj někdy v minulých únorových dnech,“ potvrdil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Podle obrázků z videa by se mohlo jednat o lokalitu, kteří místní znají jako za Jiskrou. „Zjišťujeme, zda to byla domluvená rvačka, nebo napadení a také to, zda byl někdo zraněn,“ pokračoval Matzner. Případ, na který narazili na sociálních sítích, tak policisté prověřují minimálně pro možné výtržnictví.

Případní svědci události či lidé, kteří mají k případu nějaké informace, mohou volat rovnou na linku 158.

Policie zveřejnila část videa, které má být jinak delší a je na něm vidět, že je celá bitka opravdu hodně vyostřená. Více informací zatím k celé události není.