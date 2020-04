Stanová městečka jsou připravená pro karanténu desítek lidí bez domova

Letošní zimní měsíce přečkala řada lidí bez domova v poměrně přívětivém počasí. Žádné třeskuté mrazy je nečekaly, zato v posledních týdnech se musejí mít na pozoru z důvodu šířící se nemoci covid-19. Mezi bezdomovci je velmi problematické udržovat karanténu, a to jak kvůli chybějícímu bydlení, tak i většinou slabší disciplíně.



V současnosti právě pro tyto skupiny lidí připravuje trojice jihočeských měst bydlení pro případ, že by někdo z nich musel do povinné karantény. Pokud by se ale u někoho z nich prokázalo onemocnění, automaticky by nakažený podle rozhodnutí hejtmanky Ivany Stráské putoval do nemocnice.

Jmenovitě se jedná o České Budějovice, Tábor a Jindřichův Hradec. Krajské město se na možný výskyt nemoci u bezdomovců připravuje už od konce prvního dubnového týdnu.

Přímo v areálu letního kina v parku Háječek postavili pracovníci Městské charity v Českých Budějovicích trojici plátěných stanů, která od 17. dubna slouží jako příbytek osob bez přístřeší, u nichž nedošlo ke kontaktu s nakaženými.

„Kapacita improvizovaného zařízení bude až sto osob s tím, že zde bude okolo třiceti lůžek. Budujeme ho hlavně pro zdravé klienty. Museli by se sem přesunout v případě, že by se v azylovém Domě sv. Pavla objevil případ nákazy. Právě tam by byla umístěná povinná karanténa. U nikoho z nich jsme zatím naštěstí nemuseli žádné problémy s nemocí řešit,“ vysvětluje Vít Fialka, ředitel Městské charity.

Na chodu denního centra se podílí trojice jejích pracovníků. Průběžně měří teplotu příchozím lidem a na starosti mají také celý areál. Aby bylo možné stany s příslušenstvím v Háječku postavit, bylo třeba blízké okolí důkladně uklidit.

„Museli jsme dodržovat veškerá nařízení vlády, omezit počet lidí na úklid, ale i tak to s rouškami, rukavicemi a dezinfekcí nakonec šlo,“ popisuje vedoucí charitního terénního programu pro osoby bez domova Ingrid Dulawová.

Kromě samotných stanů jsou v areálu připravené i mobilní buňky se sociálním zařízením a lidé bez domova zde rovněž budou mít přístup k elektřině a pitné vodě. Denně také dostanou polévku a mohou se v buňkách osprchovat.

Pokud by však bylo nutné se postarat o lidi z okolních měst, musí se České Budějovice podle pokynů hejtmanky Ivany Stráské postarat kromě osob pobývajících v okolí města i o lidi bez domova ze šesti dalších obcí s rozšířenou působností. Šest jiných má na starosti Tábor, pod Jindřichův Hradec pak spadají jen dvě taková města, Třeboň a Dačice.

Právě v Jindřichově Hradci má vedení města vytipovanou lokalitu Šindelna při západním okraji města. „Máme tam noclehárnu pro muže a jsou tam tři malé garsonky až pro šest lidí. Jedná se o bývalé byty pro sociálně slabé lidi,“ říká místostarostka Jindřichova Hradce Magda Blížilová s tím, že o lidi bez přístřeší se v případě nutnosti postarají pracovníci Farní charity.

Vzhledem k nízké kapacitě zařízení však mají radní města připravený záložní plán pro případ, že by se zde výskyt nemoci výrazně rozšířil.

„Pokud by se tak stalo, měli bychom problém. Jsme tedy domluveni se složkami integrovaného záchranného sboru, že by nám pro tuto lokalitu mohly poskytnout stany, a mohli bychom tak několikanásobně navýšit kapacitu,“ dodává Blížilová.

Kompletní zázemí pro lidi bez domova připravují rovněž v táborském areálu fotbalového hřiště Viktoria nedaleko vlakového nádraží. Tamní hasiči už od 8. dubna stavěli na tréninkovém hřišti čtveřici stanů a jeden z nich slouží i jako izolace pro nakaženého jedince nebo osoby v povinné karanténě.

Celková kapacita zařízení je plánovaná na dvanáct osob s tím, že v případě nouze je možné ji navýšit až na třicet osob. V Táboře, na rozdíl od Českých Budějovic i Jindřichova Hradce, budou služby potřebným lidem zajišťovat dobrovolníci z organizace Adra a Českého červeného kříže ve spolupráci se zdravotníky.

„Jedná se hlavně o péči sloužící jako ochrana obyvatel města a spádových oblastí před nekontrolovatelným šířením nákazy mezi lidmi bez přístřeší,“ vysvětluje starosta Tábora Štěpán Pavlík.

Po ukončení provozu střediska hasiči dekontaminují všechny stany a vyčistí vnitřní prostory generátorem ozonu. Osoby, jež tam budou trávit karanténu, poté rozvezou zpět do míst, odkud do stanového městečka přijely.

