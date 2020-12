Rok vyráběl betlém z žaludů. Je v něm herečka Čvančarová i houslista Šporcl

Když se pozorně podíváte, tak najdete trampa, jak si opéká nad ohýnkem buřty, houslistu Pavla Šporcla i s jeho modrými houslemi, herečku a zpěvačku Jitku Čvančarovou při StarDance nebo horolezce na Stožecké skále, který ruší tetřeva hlušce na hnízdě.

Není to úplně vánočně typický betlémský výjev, ale zato je velice originální. Bývalý elektrikář Jan Tlášek na něm pracoval rok.

„Když na jaře začala ta korona, tak co jsem měl dělat?“ směje se autor šumavského Betlému, který se této modelařině věnuje už zhruba tři roky. Postavičky pro své Betlémy vyrábí ze žaludů či z listů a větviček dubů.

„Přes léto jsme na Šumavě a mám to tam rád. Když jsme šli na výlet na Stožec, tak mi padla do oka kaple. Manželka mi ji vyfotila a já jsem podle toho doma vyrobil ten model. Mám ji vybavenou a vevnitř se mohou i figurky modlit a jsou tam svaté obrázky,“ řekl pětasedmdesátiletý důchodce, který celý život lepil letecké modely.

„Není to vážný Betlém. Spíš to je pro zábavu, aby se na to lidé dívali na Silvestra,“ říká s úsměvem. Jeho betlémy tvoří například postavy z díla šumavského spisovatele Karla Klostermanna nebo se Tlášek inspiroval i starými fotografiemi Šumavy od Josefa Seidela.

Další velkou láskou Jana Tláška je letectví, i proto na jeho betlémě namísto tradiční hvězdy se závojem najdete rogalistu. Některé figurky se dokonce pohybují. Své betlémy má budějovický důchodce zatím vystavené jen doma na skříňce.

„Ale my bychom se rádi domluvili, zda by pro nás neudělal speciální betlém s lipenskými motivy, který bychom umístili do některého informačního střediska,“ uvedl předseda Turistického spolku Lipenska Jiří Mánek.

V budoucnu by podle něj šumavský betlém Tlášek mohl doplnit například figurkami inspirující se šéfem lipenských vodních záchranářů Milanem Bukáčkem nebo obnovitelem Vítkova Hrádku Miroslavem Kovačičínem.