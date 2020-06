Bertiny lázně v Třeboni mají za 250 milionů nové pokoje i jídelnu

„Bylo to pro nás důležité, protože jsme chtěli klientům dopřát kvalitnější ubytování i stravování. Opravili jsme 87 pokojů a kompletně je vybavili. Samotná kapacita se ale nezvýšila, naopak jsme ji lehce snížili asi o tři místa, protože jsme z některých dvoulůžkových pokojů udělali jednolůžkové,“ uvedl jednatel Vilém Kahoun. Nyní má areál Berta kapacitu celkem 178 lůžek.

Kromě pokojů je nová i jídelna. „Slušný prostor pro stravování chyběl, takže bylo nutné ho vybudovat. Došlo ještě na úpravu bazénových technologií,“ oznámil Kahoun.

Do plného provozu se Bertiny lázně vrátí 8. června. Už nyní se ale postupně areál vrací do původního stavu. Kvůli stavebním pracím byl zavřený od loňského srpna.

Podle starosty Jana Váni (ODS) vyšla investice radnici na bezmála 180 milionů korun. „Platili jsme stavební část, což zahrnuje výstavbu kuchyně a nové jídelny, rekonstrukci pokojů a terénní úpravy. Loni to bylo asi 59 milionů korun a letos 121,“ upřesnil.

„Je důležité areál modernizovat a nabízet kvalitnější zázemí. V pokojích jsou například posuvné postele, kdyby se ubytoval manželský pár. Snažili jsme se především zvýšit pohodlí,“ dodal starosta.

Samotné vybavení zaplatily lázně. Cena se pohybovala okolo 72 milionů korun. Rada města, která je zároveň valnou hromadou, letos rozhodla o úvěru, který by v maximální výši pokryl celou částku.

„Podmínky smlouvy byly velmi výhodné. Díky tomu můžeme investovat peníze lázní do projektu saunového světa v areálu Aurora,“ vysvětlil starosta.

Nyní je ztráta 40 milionů

Rozhodnutí kritizuje v zastupitelstvu část opozice. Tvrdí, že radnice lázně zadlužuje místo toho, aby jim pomohla v době krize.

„Úvěr by lázně měly splácet do 27. prosince 2030. Po tuto dobu budou zatíženy splátkami i úroky. A k tomu tu je ještě nájemné městu, které dnes činí 80 milionů. Zaměstnanci tak budou vydělávat na nájem městu plus na splátky a úroky z úvěru,“ sdělil opoziční zastupitel Jiří Vopátek (Zelení).

Na změnu nájemného ale podle starosty možná nakonec dojde. To by znamenalo, že se sníží příjmy z lázní do městské kasy.

Lázně v Třeboni Bertiny lázně stojí od roku 1883 v těsné blízkosti historického centra Třeboně. Dnes se personál specializuje na léčení poruch pohybového aparátu, revmatických chorob či poúrazových a pooperačních stavů. V areálu je proto například bazén či prostory pro fitness i squash. Součástí Slatinných lázní Třeboň, pod něž areál Berta spadá, jsou ještě Lázně Aurora. Ty se nachází v jiné části města.

„Původně jsme to neplánovali, protože hospodářské výsledky loňského roku vypadaly dobře. Nyní se tím zabýváme, i přestože to v radě ještě nebylo. Osobně bych se přimlouval za to, aby na nějaké částečné odpuštění nájmu došlo. Na přesnou částku je teď brzo,“ prohlásil Váňa.

Se ztrátami už nyní vedení lázní počítá. Kvůli nouzovému stavu se provoz na nějaký čas zastavil a poté se znovu spustil v omezeném režimu. Podle jednatele Kahouna je nyní ztráta přibližně 40 milionů.

„Ve srovnání s loňským rokem jsme z pohledu návštěvnosti za stejné období zhruba na 40 procentech. Máme asi 400 klientů a kapacita je přibližně tisíc,“ uvedl Kahoun.

Léto by ale mohlo lázním i místním podnikatelům pomoci, protože se v Třeboni očekává velký nápor turistů. „Mluvil jsme s některými majiteli hotelů či penzionů a říkají, že volá hodně lidí. Vypadá to, že nebude problém kapacity zaplnit. Snad to tak dopadne. Domnívám se ale, že by podnikatelé neměli po krizi výrazně zvyšovat ceny,“ dodal starosta.