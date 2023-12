Mzdy na jihu Čech zvedá Bosch i Motor Jikov, jinde budou jednat s odbory

Česká ekonomika se nezotavuje tak rychle, jak někteří předpokládali, a tak musejí vedení společností reagovat. Někde se to odráží i na výdělcích, které stagnují nebo stoupají jen pozvolna. V soukromé sféře se ještě často dalo nějaké peníze na platy najít, ve veřejném sektoru už to tolik neplatí.

V kombinaci se stále vysokou inflací si tak letos i přes vyšší mzdu řada lidí ve skutečnosti pohoršila. Situace se nyní liší v závislosti na odvětví. Složitá je například v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví.

„V obou případech vnímáme nervozitu, u stavebních firem navíc vidíme omezování výroby, což se může odrazit i na růstu mezd. Jsou však i společnosti, kde se tržby zvedly a jsou zde připravení zaměstnancům přidat,“ vysvětluje ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist.

Podle něho je téměř nemyslitelné, že by se firmy snažily dorovnávat navyšováním výplat inflaci. „I v tomto případě je to velmi individuální, ale zřejmě se výše inflace, která tu v posledních letech byla, nedá úplně dohnat. Zatím tedy stále sledujeme pokles reálných mezd, než že by převýšily či alespoň dorovnaly inflaci,“ podotýká Keist.

Bosch přidá dva tisíce už od ledna

Výjimkou je v tomto ohledu českobudějovická společnost Robert Bosch, kde v minulých týdnech ukončili vyjednávání se zástupci odborů. „Dohodli jsme se na minimálním navýšení základních mezd o dva tisíce korun, tedy o šest procent, a dále na dodatečném rozpočtu o jedno procento na navýšení pro odborné profese. Navíc udržíme cenu podnikového stravování na letošní výši,“ jmenuje personální ředitelka společnosti Barbora Schelová.

Zaměstnanci Bosche si mohou přilepšit i podle toho, jak se společnosti daří, což se odráží ve variabilní složce platu. Pracovníci navíc podle Schelové dostanou přidáno už od začátku roku 2024.

„Není to ale vše, stejně jako v předchozích letech dostanou naši zaměstnanci také 14. plat a jako poděkování mimořádnou prémii 10 tisíc korun,“ doplňuje firemní personalistka.

Vyjednávání s odbory o výši platů teprve čeká zástupce strojírenské společnosti Motor Jikov, kteří však nechtěli na jeho závěry čekat. Vedení už nyní oznámilo, že pracovníci si polepší přibližně o tři procenta.

„Letos jsme mysleli hlavně na dělnické profese, kde jsme mnohdy zvedali mzdu vícekrát v roce. Nejsem ale příznivcem plošného zvedání mezd, rozdělení navýšeného rozpočtu je pak na ředitelích jednotlivých divizí,“ říká generální ředitel firmy Miroslav Dvořák.

Zároveň ovšem zdůrazňuje, že se zvyšují povinné odvody zaměstnanců, které by se za normálních okolností promítly přímo na jejich výdělcích. „Mám na mysli zejména zavedení povinných odvodů zaměstnance na nemocenské pojištění ve výši 0,6 procenta hrubé mzdy, což dělá na výplatě několik stovek. Stát nám navíc ročně sebere 18 milionů korun kvůli zvýšení ceny regulované složky elektřiny. To jsou další peníze, kde bychom mohli lidem kompenzovat snížení čisté mzdy či více investovat,“ dodává Dvořák.

Záleží na inflaci i vyjednávání

V lednu začnou vyjednávání také v kaplickém závodu strojírenské společnosti Engel, kde by se mohli zaměstnanci dočkat adekvátního navýšení. „To se bude odvíjet jako vždy od oficiální výše inflace v roce 2023, která je pomyslným odrazovým můstkem k jednání. Nová smlouva by měla být platná k 1. dubnu příštího roku,“ ujišťuje personální ředitel závodu David Dědič.

Kromě toho se lidé ve firmě dočkají také příspěvku na dovolenou či Vánoce. Zaměstnanci pravidelně dostávají i jednou ročně prémii za hospodářský výsledek firmy. „V minulých letech jsme také pružně reagovali a navyšovali mzdu v období covidu či strmého nárůstu cen energií, a to jednorázovými měsíčními prémiemi,“ doplňuje Dědič.

Přilepší si rovněž někteří zaměstnanci krajem zřizovaných organizací, jako například lékaři v nemocnicích či zaměstnanci v sociálních zařízeních. V případě učitelů se čeká na vyjednávání odborů s vládou. Jasno už je u pracovníků v oblasti kultury, správy a údržby silnic či zaměstnanců krajského úřadu Jihočeského kraje, kteří příští rok přidáno nedostanou.

„Změnu ale očekáváme u zaměstnanců Jihočeského koordinátora dopravy (Jikord), někteří z nich si polepší o pět až sedm procent, pocítí to navíc hned v první výplatě příštího roku. Přidáno dostanou zejména specialisté na silniční a železniční dopravu či z ekonomického oddělení,“ upřesňuje mluvčí hejtmanství David Hocke.

O pět procent zvedne platy také českobudějovický dopravní podnik. A od ledna se zvýší mzdy o šest procent v budějovickém Viscofanu, který se zabývá výrobou střívek. Zvýší tam také příplatky za víkendové a noční směny.

Firmy na jihu Čech navíc neplánují výrazněji měnit nabídku benefitů, ty stávající jsou podle nich adekvátní. Promluvit do nich však může ještě přijatý daňový balíček k benefitům, který zajišťuje, že firmy nebudou muset danit tyto výhody do výše necelých 22 tisíc korun na zaměstnance a rok.

„Stát nám v tomto ohledu hází klacky pod nohy, z vyšší částky už musíme odvádět daň a pojištění. Každoročně jsme navyšovali příspěvek na benefitní kartu, máme také poukázky na fyzioterapii a masáže nebo na penzijní připojištění. Výhodou je i týden dovolené navíc nebo sedmiapůlhodinová pracovní doba. Uvidíme, kam nás limity pustí,“ popisuje Miroslav Dvořák situaci za Motor Jikov.

Podle ředitele krajské hospodářské komory Keista už dnes navíc zaměstnanci nepovažují například mobilní telefon nebo notebook za benefit, ale spíše za pracovní pomůcku. „Stále ale mezi ně patří home office, který se využívá hlavně v případě, kdy jeden z rodičů potřebuje pečovat o nemocné dítě. Setkáváme se už ale i s tím, že jej začínají někde omezovat,“ připomíná Keist.