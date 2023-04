Manželé vytvořili kouzelný svět, nechybí v něm víly ani Karel Gott

V jedné části místnosti skřítci dovádějí v pohádkovém lese. O kus dál zoubková víla přepočítává své úlovky. V podzemí pak pilní mužíčci kutají zlato. To jsou jen některé z exponátů fantazijního světa bechyňské autorky Veroniky Vrábkové.

„Většinu jsem vyráběla sama, ale pomáhala mi i moje mamka a manžel. Už když jsme se do tohoto domu před sedmi lety stěhovali, tak mě napadlo, že bych mohla něco podobného vytvořit. Tehdy jsme toho ale měli s manželem hodně. Mladší dcera byla ještě miminko a měla jsem na starost také prarodiče. Tak to bylo takové hektické. Navíc jsme přízemí pronajímali. Když nám loni na podzim odešla nájemnice, tak jsme se do toho mohli pustit,“ vypráví 36letá Vrábková.

Při tvoření skřítků a příběhů vychází ze své fantazie a také ze svých dětských vzpomínek. Například ve sklepě se nacházejí malí mužíčci pidimajzlíci. „K nim se váže jedna historka z mého dětství. Vymyslel je můj děda z Jablonce, který měl velkou fantazii. S babičkou nás nenápadně štípali do zadku a říkali, že to byli pidimajzlíci, kteří bydlí ve sklepě. Pak jsme rozvíjeli různé teorie o jejich životě,“ usmívá se Vrábková.

Nyní u nich ve sklepě skutečně teče potůček a ve skalách tito skřítci kutají zlato. „Skály jsou poskládané z kamenů. Do jejich navážení jsme se pustili zrovna v době, kdy začaly zdražovat energie a všichni do zásoby kupovali uhlí. Jen my házeli do sklepa balvany. No, nejen sousedi si museli myslet, že jsme se zbláznili. Až se sem přijdou podívat, tak snad pochopí, že jsme se zbláznili jen trochu,“ směje se Vrábková. Zajímavý je také domeček vyrobený ze starých šuplíků.

Vlasy na postavičkách jsou pravé

Nejvíce času však zabrala výroba pohádkového lesa, který se nachází v přízemí domu. Na tom pracovala výtvarnice spolu s manželem jako první. „Oba chodíme do práce, tak jsme to dělali po večerech. Je to lesní expozice, kde jsou skřítci a lesní víly. Na malbě jsou zvířátka a krajina, která je pro nás v Čechách typická,“ ukazuje autorka, která vystudovala místní keramickou školu. Nyní se však živí jako kadeřnice. A to je vidět i na skřítcích.

V expozici se nachází přibližně padesát postaviček. Na jejich výrobu používala speciální odlehčenou hmotu, kterou barvila akrylovými barvami. Zajímavostí jsou pak samotné vlasy.

„Téměř všechny postavy je mají z pravých vlasů. Něco je od mých dětí, něco od kamarádek či zbytky z příčesků klientek. Díky tomu se jim vlásky nezacuchají a budou pořád hezké,“ vysvětluje.

Nechybí retro koutek

A při prohlídce se nebudou nudit ani dospělí. Ty potěší část nazvaná Domácnost. „Všechno, co tu máme, je buď od mojí mamky, nebo od prarodičů a tchyně. Je tu spousta věcí, na které si určitě lidé vzpomenou z dětství. Třeba starý řidičský průkaz, dědova žákovská knížka, starý tuzexový papír a mnoho dalšího. Zajímavý je třeba i vánoční stromeček. Je to jeden z prvních umělých stromečků a je z obarveného husího peří,“ přibližuje.

Jednotlivé postavičky začala výtvarnice vyrábět loni v srpnu. Za sebou má stovky hodin práce. Nejnáročnější byly slavné osobnosti. K vidění jsou tak kromě pohádkových postaviček i takové legendy, jako je Karel Gott nebo Freddie Mercury. U nich jsou i krátké úryvky z jejich nejznámějších písní. Tuto část plánuje navíc Vrábková ještě rozšířit.

„Známých lidí a bytostí je u nás ale víc. Možná si pamatujete na seriál Pět dětí a skřítek. Vyvrtal se z písku a plnil dětem přání, která ale vždy večer přestala fungovat. Podle knížky od Edith Nesbit jsem právě tohoto skřítka vyrobila a zařadila do expozice,“ láká.

Poprvé se bechyňský Skřítkov na adrese Dlouhá 52 nedaleko náměstí T. G. Masaryka otevřel 6. dubna. Do konce měsíce pak bude otevřený jen o víkendech. Od května už každý den od 9:30 do 17:30 hodin.