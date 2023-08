Českobudějovický Bagr je plný sinic, vědci chtějí zlepšit kvalitu jeho vody

Odborníci společně s českobudějovickou radnicí pomocí třídenního monitoringu zjišťují, jak by se dala voda v Bagru v oblíbené Stromovce opět zlepšit.

„Chceme vědět přesné údaje o tom, jaké ryby zde žijí a jak jsou velké. Zajímají nás také proporce jednotlivých druhů. Zkoušíme si tu různé odlovné metody a doufáme, že navážeme konkrétními kroky a dojde k nápravě, tedy odstranění nežádoucí rybí obsádky,“ vysvětluje biolog Petr Blabolil z Biologického centra Akademie věd ČR, který průzkum vede.

Dotazník Jak vnímáte nádrž uprostřed parku Stromovka? Obyvatelé a návštěvníci Českých Budějovic se mohou zapojit do veřejné ankety, kterou najdou zde. Budou odpovídat třeba na otázky, za jakým účelem Bagr navštěvují nebo jestli je pro ně při návštěvě Stromovky důležitá přítomnost vodní plochy.

Vědci centra společně s kolegy z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity (PřF JU) monitoringem doplní již pokračující sledování kvality vody vedené zaměstnanci Povodí Vltavy. Podle předběžných zjištění je stav nádrže nevyhovující, ve vodě se přemnožují sinice a vyskytují se v ní nežádoucí invazní druhy ryb, zejména slunečnice pestrá.

„V Bagru se dále dají najít i candáti, což jsou poměrně prospěšní dravci. Mohou lovit ryby, jež požírají perloočky, které likvidují řasy a sinice. Právě perloočky ve vodě potřebujeme pro uchování její lepší kvality. Vídáme tu také okouna nebo jelce tlouště. Bohužel neradi tu vidíme cejny a plotice, které právě likvidují prospěšný plankton,“ jmenuje Blabolil.

Odbahnit a vyčistit

Rybí obsádka v nádrži se podle odborníků dramaticky mění téměř každým rokem. Letos se jim tam podařilo vylovit dokonce i kapry. „Ukazuje se, že Bagr je přerybněný a některé druhy sem lidé cíleně nasazují. Jenže v konečném důsledku to má negativní vliv na kvalitu vody, což umocňuje také přísun živin z Vltavy, která je zdrojem vody pro celou nádrž,“ upozorňuje hydrobiolog Jaroslav Vrba z PřF JU. Zároveň dodává, že je třeba celý rybník odbahnit a vyčistit. „Evidentně je na dně Bagru kromě bahna také velký nepořádek,“ doplňuje.

Podle Vrby by se v případě okamžitého zákroku mohla situace výrazně zlepšit už za pouhý rok. „Pokud by se podařilo vše slovit a nasadit do vody ty správné dravce, mohlo by to být velmi rychlé. Bohužel u takové plochy jen těžko nějak ovlivníme, zda do ní někdo opět cíleně nenasadí jiné nežádoucí druhy. Pak se řas a sinic jen tak nezbavíme,“ připomíná Vrba.

První detailnější pohled na kvalitu vody v Bagru přinesla až diplomová práce jedné ze studentek JU, která upozornila na nevyhovující stav.

„Na základě rešerše informací a výsledků z této práce, monitoringu kvality vody a doplňujícího sledování rybí obsádky navrhne město ve spolupráci s odborníky soubor opatření, která by měla vést ke zlepšení kvality vody a tím ke zlepšení využití Bagru,“ ujišťuje vedoucí odboru ochrany životního prostředí magistrátu Radek Kyrian.

Jedním z cílů budějovické radnice je kromě vyčištění nádrže také to, aby se Bagr stal relaxačním místem, jak tomu v minulosti bývalo. „Jenže za současného stavu to moc nejde. Myslím si, že příští léto by se mohlo s konkrétními opatřeními začít, ale vše bude záležet hlavně na tom, jak průzkum dopadne. Umím si také představit, že by se část betonových břehů mohla změnit na písčité,“ naznačuje plány náměstkyně primátorky pro životní prostředí Zuzana Kudláčková.

I když rybník leží v uprostřed městského parku Stromovka, kam míří za odpočinkem stovky obyvatel Budějovic, téměř nikdo z nich nemá odvahu se ve vodě osvěžit. „A není divu, voda je zelená jako v jakémkoli chovném rybníku. Fosfor jako živina pro řasy i sinice se sem dostává hlavně z Vltavy, ale velkým problémem jsou také nedaleké Litvínovice. Odtud sem míří pravděpodobně část nečištěných odpadních vod,“ připouští Vrba.