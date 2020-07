Bagr narušil kořeny stromů u vědecké knihovny v Českých Budějovicích

Některé kořeny stromů jsou přetrhané, jiné hodně narušené. U stezky podél Malše pod Jihočeskou vědeckou knihovnou se před několika dny pustil do práce bagr. Někteří obyvatelé Českých Budějovic proto teď upozorňují, že mohl vzrostlé listnaté stromy, staré několik desítek let, tímto zásahem vážně poškodit. Nevylučují to ani odborníci.

Práce v místě souvisí s modernizací a rozšířením knihovny. U stezky vzniká příjezdová cesta, pro niž je třeba vytvořit pevné podloží. Při její stavbě však došlo k narušení kořenového systému.

Stromy čeká podle českobudějovického spolku Domovina za živé město postupné usychání.

„Teď už je pozdě. Nemůžeme přičítat vinu stavební firmě, která jen postupuje podle projektu. Jde celkově o systémovou záležitost. Už na samotném začátku takového, ale i řady jiných projektů je třeba si položit otázku, zda chceme v místě zachovat zeleň a vzrostlé dřeviny. Přizvat k tomu arboristy a dendrology. Pak musí samozřejmě panovat shoda, že mají všichni zájem o udržení parku a jeho případné zvelebení,“ vysvětlila Irena Šefčíková z Domoviny.

Ředitel Jihočeské vědecké knihovny Ivo Kareš měl včera na místě jeden z kontrolních dní.

„Už minulý týden jsme se zástupkyní odboru životního prostředí stavbu procházeli. Pokračuje podle projektu. Kořeny jsme rovněž prohlédli. Ještě je ve čtvrtek odborně ošetří dendrolog,“ reagoval včera Ivo Kareš. Podle jeho slov budou stromy v pořádku a trvalé poškození jim nehrozí.

Také na odboru životního prostředí (OŽP) budějovického magistrátu potvrdili, že stavbu průběžně monitorují. „Současnou situaci zástupce orgánu ochrany přírody prověří,“ informovala Kateřina Melmerová z OŽP.

Podle dendrologa a lesníka Bohuslava Kloubce narušení kořenů nemusí vždy nutně znamenat pro strom konec, ale obecně by nemělo k takovým zásahům docházet.

„Svou roli v tom, zda bude strom v pořádku, hraje celá řada faktorů. Záleží kolik procent kořenů je narušených a které to jsou. Důležitá je i půda, v níž se nacházejí a také záleží na samotném druhu dřeviny a její odolnosti. Někdy jí může uškodit i zavezení novou zeminou,“ vyjmenoval Kloubec ze Správy CHKO Třeboňsko.