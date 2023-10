Legendární punkeři Bad Religion se po šestnácti letech vrátí do Tábora

Táborský festival Mighty Sounds po loňském ročníku, na kterém vystoupili Rancid, pokračuje v plnění snů velkého množství fanoušků punku. Příští rok totiž dorazí legendární skatepunková kapela Bad Religion.

„Tahle zásadní punkrocková formace z Los Angeles příští rok oslaví pětačtyřicet let na hudební scéně,“ připomněla mluvčí festivalu Markéta Broumová. Nebude to jejich první koncert v Táboře. V roce 2008 byly hosty akce Planet festival.

Bad Religion se v devadesátých letech stali průkopníky hudebních vzorců pro další generaci punkových kapel, jako jsou NOFX, Rancid, Green Day nebo třeba The Offspring.

Osmnáctý ročník festivalu se odehraje na letišti Aeroklubu Tábor od 28. do 30. června 2024. Další jména budou organizátoři postupně zveřejňovat.

Mighty Sounds patří mezi největší evropské festivaly, kde vystupují kapely hrající punk, rock’n’roll, reggae, hard core, ska a rockabilly. V minulých letech tam hrály takové legendy, jakými jsou například Agnostic Front, Sick Of It All, The Casualties, Ska-P, Total Chaos, Anti Flag, Dropkick Murphys, Perkele nebo Derrick Morgan.

Třídenní vstupenky jsou nyní v předprodeji za 2 990 korun, pořídit lze i vouchery do kempu či na parkoviště.