Vraky nejčastěji překáží na sídlištích. I proto se na ně spolu s městskou policií zaměřili plošnými kontrolami. „Už je hotový Máj, Šumava, Vltava a Pražské předměstí. Strážníci obchází jednu ulici po druhé a koukají na každé auto, jestli splňuje nebo nesplňuje znaky autovraku, a hlásí to do systému,“ popsal Bureš.
Nejvíce jich bylo na Máji, zhruba 60. Na Vltavě to bylo asi o deset méně a na Pražském předměstí pouhé jednotky. Náměstek připomněl, že vraky se radnice zabývá dlouhodobě, zmíněná dvoustovka případů je navíc v různém stadiu řešení. V hodnocení trendu byl opatrný, neřekl by však, že se situace zhoršuje.
Když vrak odhalí, musí identifikovat majitele. Dělají to podle registrační značky, některé vozy je však nemají. „Zákon nám dává možnost to vozidlo odborně otevřít, takže to děláme, zjišťujeme VIN kód a podle evidence majitele dohledáváme,“ doplnil. Vlastníka pak upozorní a ten má dva měsíce na reakci.
Pokud se nic nestane, auto odtáhnou na odstavné parkoviště v dopravním podniku. Samotný odtah stojí jednotky tisíc, částka i s uskladněním se může vyšplhat až na desetitisíce korun. Auto totiž na parkovišti může stát i dva roky, než dojde k jeho ekologické likvidaci nebo nabídnutí v aukci. Celou sumu město vymáhá po vlastníkovi.
Bureš poodkryl, že další plošné kontroly se nyní zřejmě nechystají. „Budou pokračovat běžné pochůzky a činnost správy veřejných statků, která má oblast v gesci,“ sdělil. Autovraky mohou nahlašovat i sami občané v aplikaci DejTip. Náměstek dodal, že někdy jsou lidé nervózní, že se s nimi něco nestane do druhého dne, majitelům však dvouměsíční lhůtu musí dát ze zákona.
Vyvolávací cena je 500 korun
Bezmála stovku dlouhodobě odstavených vozidel řešila loni písecká městská policie. Z ulic se jich podařilo odstranit 70. „V současnosti v ulicích města evidujeme téměř 40 dlouhodobě odstavených vozidel,“ řekla mluvčí radnice Petra Měšťanová. Dodala, že majitelé nebo provozovatelé vozidel je po vyzvání ve většině případů odstraní.
Odtáhnout vozidlo stojí město přibližně 3 500 korun. Pokud k tomu dojde, putují auta na odstavnou plochu u Vráže a v Purkarticích. „Po uplynutí zákonné lhůty jsou auta nabídnuta k prodeji. Elektronické dražby děláme jednou až dvakrát ročně,“ přiblížila mluvčí. Jedna z nich se uskutečnila loni v prosinci, kdy nabízeli sedm vozidel. Vyvolávací cena většiny z nich činila 500 korun.
Možnost dražit vozidla, která mají alespoň nějakou hodnotu, naopak zatím nevyužili v Jindřichově Hradci a pokaždé šli cestou ekologické likvidace. Mluvčí radnice Karolína Bartošková sdělila, že loni řešili pět případů odstavených aut. Souhlasila zároveň se svojí píseckou kolegyní, že majitelé na vyzvání auta většinou odstraní sami.
Přidal se k nim i vedoucí odboru dopravy na táborské radnici Eduard Chalupa. „Přibližně 80 procent provozovatelů odstraní vozidlo na výzvu,“ upřesnil. Loni jich řešili zhruba dvacet, stejný počet připadá i na letošek. Nejde prý o auta, která by byla vyloženými vraky, ale výhradně o ta například s propadlou technickou prohlídkou déle než šest měsíců.
Za odtah vozidla platí Tábor průměrně dva tisíce korun. Částku hradí z rozpočtu odboru dopravy a pro auta mají vyhrazený oplocený areál. Po odtažení informují provozovatele vozu, kde a jak si ho může vyzvednout. Po uplynutí tříměsíční lhůty žádají silniční správní úřad o povolení prodeje ve veřejné dražbě. Když ho získají, draží auta, až když jich je víc najednou.
Budějovický náměstek však namítl, že počty autovraků mají přímou souvislost s intenzitou kontrol. „Když to srovnám s jinými městy, kde mají třeba pět nebo šest autovraků, tak to neznamená, že ti lidé se tam chovají lépe nebo že mají funkčnější auta. Znamená to, že třeba nevykonávají takové kontroly a nevěnují se tomu tolik,“ uzavřel Bureš.