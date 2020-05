V autoškolách jezdí s dezinfikovanými auty, roušku má žák i instruktor

„Podle nařízení smí teoretická výuka v učebnách fungovat formou čtyři žáci plus vyučující. Kurzy jsme tak museli rozdělit na malé skupiny, které se střídají. Tu samou látku teď nevykládáme jednou za den, ale třeba čtyřikrát. Při příchodu do autoškoly navíc dezinfikujeme žákům ruce, v hodinách nosíme my i oni roušky,“ říká ředitel Profiautoškoly ÚAMK České Budějovice Roman Tlapák.

Výuka jedné skupiny trvá hodinu a půl, po krátké pauze dorazí další čtyři uchazeči. Předminulý týden v autoškole zahajovali dva kurzy, další dva pokračovaly z doby před pandemií. Jak škola informuje na webu, kvůli omezením má nyní kapacity naplněné a do odvolání další žáky nepřijímá.

Hygienická opatření platí i pro praktické jízdy s instruktorem. „Nakoupili jsme dostatek dezinfekcí a ubrousků. Těmi mezi každou jízdou instruktoři otírají volant, řadicí páku, zkrátka všechna místa v autě, se kterými žák při jízdě pracuje,“ popisuje Tlapák.

Před usednutím do auta nastříká učitel žákovi na dlaně dezinfekci a nechá ho podepsat prohlášení, že není nemocný.

Oba navíc mají při jízdě zakrytá ústa i nos. I proto koupili pro žáky, kteří nosí brýle, přípravek proti jejich zamlžování. Podle ředitele si zatím na nepohodlnost při jízdě v roušce žádný z žáků nestěžoval.

Autoškoly zároveň mohou své zákazníky opět přihlašovat k závěrečným teoretickým i praktickým zkouškám, které obnovil odbor dopravy budějovického magistrátu. Někteří tak už předminulý týden zkoušky poprvé absolvovali, jiní je opravovali po neúspěšném pokusu před uzavřením autoškol. Někteří si kvůli tomu přidávají kondiční jízdy, protože za volantem dlouho neseděli a vyšli ze cviku.

„To je trochu problém. Před uzavřením v březnu měli někteří odježděno a přihlašovali jsme je na zkoušky, ze kterých sešlo. Pak ale nemohli více než měsíc za volant, tak jsme teď s nimi narychlo domlouvali další jízdy, aby si řízení osvěžili,“ upozorňuje Jan Švarc z budějovické Autoškoly Švarc, která zatím obnovila jen praktickou výuku, k teorii v učebnách se vrátí tento týden.

„Další změnou je, že žák jde na závěrečný test a až po něm se dozví, kdy bude moci na jízdu. Teď mu celé zkoušky zaberou dva dny, nejede hned po testu,“ dodává Švarc a říká, že současná situace dělá zmatky hlavně v plánování, dříve byly termíny závěrečných zkoušek dlouhodobě známé. Nyní se vše domlouvá poměrně narychlo.

Také Autoškola Švarc musí zajistit dezinfekci aut, v tomto případě dostanou po jízdě hygienický ubrousek přímo budoucí řidiči a sami otřou místa, kterých se dotýkali. Hodlají také vyzkoušet, jestli bude pro inspektora lepší a pohodlnější ochranný štít obličeje než rouška.

Zmíněná hygienická pravidla platí i při závěrečných jízdách s komisařem. Teoretické testy skládají uchazeči v rouškách jako dříve v budově magistrátu v Kněžské ulici. Do učebny komisař pustí vždy jen pět z nich. Po skončení testu otře dezinfekcí klávesnici a myš od počítače.

Před úřadem se tvoří fronty

„Fungují naráz vždy jen dva komisaři. Máme totiž pracovníky úřadu rozdělené na dvě skupiny, které se střídají po čtrnácti dnech. Proto jsme rozdělili i komisaře. Jsou teď ve větším zápřahu, protože jich je méně, k tomu je zájem autoškol o závěrečné zkoušky vysoký. Někdo opravuje, jiní byli přihlášení, ale nestihli to před opatřeními, proto se vše dohání,“ uvádí Jaroslav Mráz, vedoucí budějovického odboru dopravy a silničního hospodářství.

Po úspěšném složení zkoušek už je možné o řidičský průkaz žádat, úřady jsou omezeně otevřené. Žádosti o doklady přijímá úřad v Jeronýmově ulici, je ale přístupný jen v pondělí a středu, lidé jsou navíc k přepážkám pouštěni postupně, před budovou se tak v minulých dnech tvořily fronty. Mimo pondělí a středu se musí člověk telefonicky objednat.

Tento režim platí i pro úřad v Kněžské ulici. „Když má přijít někdo na závěrečný test, nahlásíme seznam jmen dole na vrátnici, aby je do budovy pustili. Hlídáme si tak, kdo všechno se po budově pohybuje,“ podotýká vedoucí Mráz. Na seznamu jsou pak i jména těch, kteří se předem telefonicky objednali a mají zařizování například na přepážkách evidence vozidel.

„V pondělí a středu jsou otevřeny všem, ale vždy pouštíme po pěti šesti lidech, podle počtu fungujících přepážek. Když někdo odejde, může do budovy vstoupit další. Kvůli tomu jsou před ní fronty, s dodržováním rozestupů někdy dost dlouhé. Je to ale lepší řešení než všechny usadit do nevětrané čekárny, kde by se riziko nákazy zvyšovalo,“ dodává Jaroslav Mráz.