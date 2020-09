Archeologové objevili na Písecku vzácné mince z doby Přemysla Otakara II.

Soubor stříbrných mincí nalezený nedaleko jedné z obcí na Písecku obsahuje výhradně takzvané brakteáty, které se do oběhu dostaly jen na jedno století.

„Právě z toho důvodu, že se s nimi platilo po relativně krátké období, se jedná o mimořádně významný nález. Navíc takové množství ukazuje, že je do země uložil pravděpodobně nějaký šlechtic nebo jiný významný hodnostář,“ vysvětluje archeolog Prácheňského muzea v Písku Tomáš Hiltscher.

Část mincovního depotu nalezl před týdnem amatérský hledač s detektorem a okamžitě se obrátil na odborníky z Prácheňského muzea. Ti do dnešního dne našli okolo 750 mincí. Archeologové se podle ČTK domnívají, že by to mohl být obnos, který šel přímo z mincovny a vůbec se nedostal do oběhu.



„Dá se říci, že teď už jsme s odkrýváním a vyzvednutím všech mincí na konci. Po odborném vyčištění a konzervaci bude poklad krátce vystaven v Prácheňském muzeu v Písku,“ potvrzuje Hiltscher.

S vyzvednutím mincí pomáhali archeologům také amatérští hledači s detektory, kterých se zde během několika dní sešlo na tři desítky. Bagrem odkrytou půdu prohledávali kousek po kousku a nalezené mince hned odevzdávali archeologům na místě.

Archeologové představují ražené mince z doby Přemysla Otakara II.

„V pondělí jsem tu našel tři mince, dnes v úterý dvě. Uvidíme, kolik se jich ještě dohromady podaří objevit, ale většinu jsme s kolegy už ze země vyzvedli. Beru to jako adrenalinový koníček, kterým navíc odborníkům mohu pomoci,“ líčil Pavel Jiříček z Písku.

Podle Hitschera se občas podobné depoty podaří objevit. Jen na Písecku se za posledních pět let podařilo najít čtyři takové. „Zdá se, že celá oblast byla protkána obchodními stezkami, což se ale dá říci i o mnoha dalších regionech v Česku. Takto vysoký počet přisuzuji tedy spíše zvýšené aktivitě amatérů, kteří nám své nálezy hlásí,“ dodává Hiltscher.

Nejvýznamnější z nich je pravděpodobně poklad denárů z 11. století, který čítal 1341 mincí. Stříbrné mince z doby vlády panovníka Spytihněva I. objevila žena v obci Řeteč. Ve stejný rok se podařilo najít v nedaleké Kučeři soubor více než 1000 mincí z 15. století.