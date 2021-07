U Lipna plánují další moderní areál s hotelem, chatkami i sportovištěm

Táboření pod stany a jídlo z kotlíků? Už brzy možná budeme na takovou romantiku jen vzpomínat při vyprávění pamětníků. Dnešním trendem jsou apartmány, wellness služby a hotely, ve skromnějším případě chatky.



Podobná proměna se chystá i v Nové Peci na Prachaticku, kde má vyrůst oplocený areál nazvaný Camp Relax Lipno. Zařízení s hotelem, sportovištěm a chatkami.

Pozemek, na kterém bude soukromý investor areál budovat, před deseti lety patřil obci.

„Prodali jsme ho a od té doby je prázdný. Původně jsme chtěli na projektu spolupracovat s investorem a získat státní dotace, ale to se nepodařilo. Je dobře, že bude pozemek využitý,“ míní místostarosta Nové Pece Jakub Koželuh.

V lokalitě při pravém břehu Lipenské přehrady v minulosti fungovalo vodácké tábořiště s kioskem. Stany teď nahradí na třech hektarech oplocený areál. Turisté a vodáci, kteří chtějí přenocovat tradičně ve stanech, mají nyní poslední možnost zakotvit při vedlejším pozemku s Hospůdkou U Mostu.

Pro stany už moc míst nezbývá

O tom, jestli návštěvníci Lipenska a Šumavy víc preferují apartmány, nebo stanování, se vedou polemiky.

„Jsme už taková apartmánová obec,“ naráží starosta Martin Hrbek na to, že veškeré ubytovací služby v Nové Peci jsou v rukou soukromníků. Ti jsou přesvědčeni, že současní turisté jsou náročnější na ubytování.

„Zájemci o přespání pod stanem stále jsou. Nabízím jim proto svůj pozemek,“ říká majitel Hospůdky U Mostu Tomáš Hokr.

Místo pro postavení stanů poskytuje také prachatický spolek Přátelé dětí, který každoročně nedaleko pro své členy pořádá letní tábor Jezero. „Letos to bude možné až za tři týdny, protože tady právě máme děti,“ vysvětlila předsedkyně spolku Alena Oldřichová.

Samotná Nová Pec s pěti sty obyvateli žádný vliv na rozvoj ubytování a služeb pro turisty nemá. Obecní rozpočet se v minulosti pokusila vylepšit podnikáním v dřevovýrobě, ale její firma založená před devíti lety letos skončila v dluzích a zkrachovala. Společnost dávala práci hlavně místním při výrobě zahradního nábytku, pergol a laviček.

Podle starosty Hrbka ji poškodila jednak omezení v souvislosti s koronavirem, ale hlavně prohrála konkurenční boj s velkými zpracovateli dřeva, kteří mají levnější ceny výrobků díky zahraničním brigádníkům. Původně dodávala Dřevovýroba Nová Pec zboží Správě národního parku Šumava.

Obec ležící na turisticky atraktivním místě pod Plešným jezerem se musí spoléhat pouze na příjmy z daňových odvodů, které jí odevzdávají majitelé restaurací a penzionů. Naposledy zde vznikl Nova Lake Resort majitele původem z Nizozemska. Jde o tři budovy se 36 apartmány, které mohou vlastníci využívat i k podnikání.

Nabídne i stání pro karavany

Nový Camp Relax Lipno – Nová Pec bude mít hotel se 48 lůžky, osm chatek pro 40 lidí, stání pro karavany a parkoviště pro 103 aut. Nabídne i sportoviště s oválem pro bruslaře a cyklisty.

Záměr oznámila společnost v těchto dnech na úřední desce kraje a vyjadřovat se k němu může dotčená veřejnost a instituce.

Pozitivně se k projektu staví obec i Správa NP Šumava. Investorem je budějovická společnost Camp Relax Lipno. Začátek stavby odhaduje na jaro příštího roku.

„Projekt musí projít řízením včetně vlivu na přírodu EIA. Dokončit by se pak měl do dvou let. Věřím, že přinese do místa nabídku, kterou turisté ocení,“ uvedl jednatel společnosti Vlastimil Gerega.