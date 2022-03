Jižní Čechy ovládly anketu Kraj mého srdce. Získaly čtyři první místa

Z osmi kategorií hned sedm medailí. To je výsledek Jihočeského kraje v desátém ročníku ankety Kraj mého srdce, která zjišťuje a meziročně porovnává vývoj oblíbenosti regionů z pohledu návštěvníků a jejich volnočasových aktivit.

Letos získal celkem čtyři první a tři druhá místa. Prvenství obhájil hned ve dvou kategoriích – Kam za zážitkem a adrenalinem a Kam na výlety s dětmi. Další zlatou medaili obdržel v oblasti Kam na letní dovolenou – pěší a cyklo, čemuž pomohla hustá síť cyklotras, která v regionu čítá přibližně pět tisíc kilometrů a stále se zvětšuje.

K nejvyhledávanějším tradičně patří stezky podél lipenského jezera, což potvrdila i Olga Kneiflová, mluvčí společnosti Lipno servis, která provozuje i půjčovny kol a bikepark.

„Okolí přehrady je rájem cyklistů a je čím dál více populární. Cyklisté si mohou volit trasy podle obtížnosti. Ti zkušenější vyrazí do kopců, rodiny s dětmi nebo senioři zvolí výlet většinou po rovině kolem vody,“ konstatovala. Nejčastěji k Lipnu míří právě rodiny s dětmi, které tam najdou pestré vyžití nejen na kolech.

Cykloturisté si oblíbili také Třeboňsko, kde na ně čekají nenáročné trasy bez prudkých stoupání vinoucí se okolo rybníků. Letos se tam dočkají jedné novinky, díky níž nebudou muset jezdit po silnici spojující České Budějovice a Jindřichův Hradec. Starou a Novou Hlínu totiž spojí nová cyklostezka.

„V současnosti stezka začíná v Třeboni Na Kopečku a lidé se po ní dostanou bezpečně až do Nové Hlíny. Zde pokračují přes starý pohádkový most a poté musejí část cesty absolvovat po frekventované silnici,“ uvedla tajemnice městského úřadu Petra Jánská. Nová cyklostezka povede vedle stávající komunikace za svodidly, tudíž bude bezpečná.

Kraj uspěl i v kategorii Kam na památky a historická místa. A to i přesto, že celková návštěvnost na jihočeských památkách kvůli koronavirové pandemii klesla přibližně o 40 procent. Za to mohla především absence zahraničních hostů.

„Mezi nejoblíbenější patří zámky Český Krumlov a Hluboká. Tyto památky čeští turisté navštěvovali v regionu nejvíce,“ objasnil ředitel jihočeských památkářů Petr Pavelec.

V závěsu za nimi následuje Jindřichův Hradec, Třeboň a Vimperk. „Ten je pro návštěvníky otevřený nově. Zájem tedy teprve mapujeme. Už za první rok se ale vyšplhal na úroveň Třeboně,“ porovnal Pavelec.

„Naším úkolem je pozice udržet“

Druhé místo v anketě získaly aktivity s koňmi, lázně a wellness a folklorní tradice. Velký propad naopak potkal kategorii zimní dovolené, což může být způsobené tím, že minulou zimu výrazně komplikovala omezení kvůli covidu.

„Jsme přesvědčeni, že to má souvislost s opatřeními souvisejícími s koronavirem. Uplynulou sezonu byl skiareál otevřený jen pár dní. Zavřené byly i hotely a restaurace,“ připomněla mluvčí Kneiflová.

Kraj mého srdce Jihočeský kraj 1. místo – Kam na výlety s dětmi

1. místo – Kam za zážitkem a adrenalinem

1. místo – Kam na letní dovolenou, pěší a cyklo

1. místo – Kam na památky a historická místa

2. místo – Kam za folklorem a tradicemi

2. místo – Kam na koně a koňské stezky

2. místo – Kam do lázní a wellness

5. místo – Kam na zimní dovolenou

„Jakkoli máme nádherné hory, tak nemůžeme konkurovat velkým střediskům. Věřím, že pokud by zamrzlo Lipno, tak by čtyřicetikilometrová bruslařská magistrála přitáhla, dovolím si říci, desítky tisíc lidí z celé republiky. To se ale nepoštěstilo,“ navázal ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) Petr Soukup. Zároveň přiznal, že ho úspěch v anketě příliš nepřekvapil, neboť v ní region boduje pravidelně.

„Vždy, když je někdo dobrý, tak je těžké si pozici udržet nebo překonat. Kromě radosti proto cítíme i velkou odpovědnost. Už jen udržet laťku bude zásadní úkol,“ dodal Soukup.

Výsledek ankety podle něj koresponduje také s tím, že se na jihu Čech i přes veškerá omezení v roce 2021 ubytovalo přes jeden milion domácích návštěvníků, což je dokonce více než předchozí rok.

Prvního místa si váží i jihočeský hejtman Martin Kuba. „Velmi si cením pohledu, který mají čeští turisté na náš region. Doufám, že se tato ocenění odrazí ve spokojenosti jak návštěvníků, tak našich podnikatelů v cestovním ruchu,“ uvedl.

Ocenění si kraje převzaly na 30. ročníku veletrhu Holiday World & Region World, na kterém jižní Čechy tradičně prezentovaly turistickou nabídku svého regionu. Na druhém místě skončil Jihomoravský kraj, následovaný Krajem Vysočina. Do ankety se zapojilo celkem 3 160 hlasujících čtenářů. Z toho bylo 2 143 žen a 1 017 mužů.