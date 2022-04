V Třeboni plánují Alzheimer centrum se stovkou lůžek i domov pro seniory

V kraji chybí zařízení pro pacienty s Alzheimerovou chorobou. Problém by mohlo vyřešit centrum se stovkou lůžek, které chce společnost Invest Gate z Českých Budějovic postavit v třeboňské místní části Břilice.

Zastupitelé města na svém posledním zasedání schválili prodej pozemku o rozloze 11 254 metrů čtverečních. Podmínkou prodeje bude vybudování Alzheimer centra, a to do pěti let od podepsání smlouvy.

„Překvapuje mě, že takto zásadní věci zvládáme řešit tak rychle. Byla jsem zvyklá, že jsme je projednávali důkladně ve všech možných souvislostech,“ vyjádřila obavy bývalá starostka města Terezie Jenisová (KDU-ČSL).

V minulosti radní plánovali postavit v blízkosti rybníka Svět třístupňový domov pro seniory – to znamená domov důchodců, dům s pečovatelskou službou a Alzheimer centrum. Tento plán však nakonec padl.

Nyní podle současného vedení radnice přišla pro město výhodnější nabídka, neboť areál chce vybudovat soukromá firma.

„Chtěli jsme vytvořit něco, co by bylo Třeboni šité absolutně na míru. Nakonec z toho nebylo nic. Překážkou bylo, že by akci muselo z jisté části financovat město. Podle současného starosty to tehdy nebylo tak potřeba. Přibližně po půl roce ve funkci náš plán zamítl. Proto mě překvapuje, že neuplynuly ještě ani tři roky a přišel nový návrh, za který nyní bojuje,“ konstatovala Jenisová.

Žádost o koupi pozemků poslala společnost Invest Gate z Českých Budějovic. To ale neznamená, že je získá právě ona. Prodej bude pomocí obálkové soutěže a minimální nabídková cena činí 1 800 korun za metr čtvereční včetně DPH. Centrum má stát v lokalitě určené pro výstavbu bytových domů. Není tam tedy možná žádná zástavba rodinnými domy.

„Myslím si, že tak velká plocha si zaslouží takovéto využití. Mně osobně to udělalo radost. Sám bych si přál, aby to vyšlo,“ sdělil starosta města Jan Váňa (ODS).

Na pozemku by kromě Alzheimer centra mohl vyrůst i odpočinkový park, domov seniorů a bytový dům pro potřeby zaměstnanců a rodin klientů. Mohlo by se tam ale objevit například i kadeřnictví, pedikúra, kavárna či pekárna.

„Jednal jsem i s náměstkyní hejtmana Lucií Kozlovou, zda o tomto záměru ví, a jestli tento dům zařadí do sítě sociálních služeb. Je to důležitá věc, protože kdo do ní patří a dostává prostřednictvím kraje nějaké dotace, musí dům využívat jen pro občany Jihočeského kraje,“ potvrdil Váňa.

Firma Invest Gate zároveň podobné centrum vede už v Třebíči na Vysočině. Tam zrekonstruovala bývalou budovu LDN, která byla více než deset let nevyužitá. Zařízení má nyní 125 lůžek a patří mezi nejmodernější v kraji. Taktéž spadá do sítě sociálních služeb.

„Chtěli jsme podobný projekt vybudovat i na jihu Čech. Proto jsme oslovili paní Kozlovou a kraj, abychom zjistili, kde je největší nedostatek kapacit domovů se zvláštním režimem,“ vysvětlil předseda představenstva společnosti Kristián Bašta. Podle jeho slov je nejsložitější situace právě na Jindřichohradecku a Táborsku.

V roce 2025 by mohlo být hotovo

Nedostatek lůžek pro seniory se zvláštní péčí potvrdila i náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Lucie Kozlová (ODS). „V tuto chvíli nedovedu říci, kolik lůžek by bylo ještě potřeba, ale jednoznačně bychom uvažovali o zařazení tohoto centra do krajské sítě sociálních služeb,“ sdělila Kozlová.

Areál tedy bude pouze pro Jihočechy. Zároveň platba nebude vyšší, než jakou umožňuje úhradová vyhláška. Ta určuje u podobných zařízení maximální cenu za pobyt a stravu.

„Nedopustíme, aby si z toho někteří soukromí investoři udělali takzvané sociální byty. Bude to pro seniory z kraje, a nikoli pro německé či rakouské,“ dodala náměstkyně.

Pokud firma pozemek opravdu koupí, mohla by začít se stavbou už příští rok. „V roce 2025 by mohlo být hotovo. Z našeho pohledu nabídne náš záměr nejen spoustu míst pro seniory, ale také nová pracovní místa a další obchodní příležitosti,“ představil nápad Bašta.

Firma uvažuje i o vyčlenění některých prostor pro příbuzné klientů. Mělo by jít přibližně o pět bytů