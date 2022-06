Alergici na jihu Čech mají problém najít lékaře, ordinace hlásí stop stav

Už týdny kvetou stromy a trávy. Lidé s alergiemi nestíhají měnit posmrkané kapesníky a mnou si uslzené oči. Pokud by se chtěli se svými potížemi svěřit lékaři, počkají si několik měsíců. Alergologové buď nové klienty vůbec nepřijímají, nebo mají dlouhé čekací lhůty. V mnohých případech hlásí ordinace stop stav až do příštího roku.

Jihočechům tak nezbývá než doufat, že některý ze stávajících pacientů doktorovi odpadne a ten jim nabídne nově uvolněné místo. Do té doby však musejí vydržet nebo dojíždět do vzdálených měst, což je časově i finančně náročné.

„Měli jsme velký problém sehnat alergologa. Obvolala jsem jich šest napříč krajem. Nakonec se uvolnilo místo v Českých Budějovicích. Tam jsem zkoušela hned tři. Jsem za to ráda, i když to mám z ruky, protože potřebuji lékaře pro svého syna. Jinde bylo plno a poradili mi, ať se ozvu po Novém roce, nebo že mě zkontaktují, kdyby jim někdo náhodou vypadl,“ svěřila se Daniela Gubrická z Táborska. A doplnila, že podobné zkušenosti slyšela i od známých.

Potvrzuje to i táborský alergolog Milan Kasl, který přiznává, že on sám těžko zvládne obsloužit všechny pacienty. „Stále se snažíme brát nové, denně jich vyšetřím pět až šest, zbytek tvoří starší klienti. Jsem ale na region téměř sám a víc toho nestihnu. Čekací doba je tak dost dlouhá, nyní musíme objednávat až na příští rok,“ sdělil.

Podobná situace je ve všech větších městech na jihu Čech. Stop stav hlásí i v Budějovicích, kde taktéž objednávají klienty až na rok 2023. V Písku či Jindřichově Hradci je sice situace o něco lepší, ale pacienti se na řadu nedostanou dřív než na přelomu září a října.

Vzniklou situaci připisují alergologové tomu, že jich je v kraji málo. Tento problém je navíc umocněný tím, že počet alergiků rok od roku stoupá.

Další faktor popsala Jana Modrovská, zdravotní sestra z ordinace alergologa v Písku. „Přes léto máme úplně plno, dřív než koncem září nikoho objednat nemůžeme. Umocnila to letošní pilová sezona, která byla opravdu silná, v té době se k nám přihlásilo dost nových pacientů,“ upřesnila.

Situaci v čekárnách alergologů zhoršil také covid. „V období pandemie lidé téměř nechodili, dost to podceňovali a své problémy konzultovali maximálně po telefonu. Teď se opět všichni vrátili do čekáren a my jsme od ledna naprosto zahlcení. Sotva stíháme vyšetřit stávající pacienty, termín nedostanete dřív než v lednu,“ vysvětlila lékařka Marcela Houštecká z Budějovic.

Lidé se musí ozvat pojišťovně

Přestože nedostatek alergologů pociťují jak lidé, tak samotní lékaři, vedení Jihočeského kraje tento problém zatím nezaregistrovalo.

„Za dostupnou péči zodpovídají primárně zdravotní pojišťovny. Měly by vytvořit pro své klienty síť hrazené zdravotní péče. Stejně tak jsou to ony, které by měly evidovat podněty o nedostatku určitých lékařů,“ uvedl mluvčí krajského úřadu David Hocke s tím, že nemůže-li člověk sehnat v regionu konkrétního lékaře, měl by o tom v první řadě informovat pojišťovnu, u níž je registrovaný. Její povinností pak je zajistit svému pojištěnci potřebnou zdravotní péči.

To je ale podle všeho možnost, kterou pacienti téměř nevyužívají, jak vyplývá z informací od mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Viktorie Plívové.

„V Jihočeském kraji poskytuje alergologickou péči celkem 18 zdravotnických zařízení, z toho ve čtyřech případech se jedná o nemocnice. Za posledních šest měsíců eviduje VZP na jihu Čech pouze dva podněty od klientů s žádostí o pomoc při zajištění této péče. Objednací doby jsou pak podle informace ze strany poskytovatelů v řádu jednoho až dvou měsíců. Pojišťovna tak v Jihočeském kraji v současnosti nezaznamenala nedostatek alergologů,“ uvedla Plívová.

Hocke připustil, že pokud by VZP vyhodnotila, že je dostupnost alergologů v kraji omezená, bude se i na ně vztahovat možnost využít motivační dotaci ve výši 600 tisíc korun a příspěvek na bydlení v hodnotě 15 tisíc korun.

Od této podpory si kraj slibuje zvýšení atraktivity lokalit v jižních Čechách pro lékaře, kteří si právě otevírají svou praxi. „Vždy je však důležitá podmínka omezené dostupnosti na konkrétním území kraje. Pokud bude splněná, jsme připraveni nově vznikající ordinace podpořit,“ upřesnil Hocke.