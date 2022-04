Záložáci cvičí v Boleticích ošetření zraněných pod palbou

Přežití a přenocování v zimních podmínkách na nejvyšších vrcholcích Boletic, reakce při napadení jednotky, zdokonalování se v práci se zbraněmi nebo ošetření zraněného přímo pod nepřátelskou palbou a jeho přeprava na bezpečné místo.

I to jsou úkoly, které čekají až do neděle patnáct členů roty bojového zabezpečení, tedy jednotky aktivních záloh. Vojáci plní úkoly pod velením nadporučíka Michala Štourala ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na Českokrumlovsku.

„Do středy jsme cvičili taktickou, zdravotní a střeleckou přípravu. Ve druhé polovině týdne nám začíná speciální kurz, kde se účastníci naučí jakým způsobem přežít, pokud se oddělí v dané bojové situaci od jednotky. Jsou v tom základy přežití, filtrace vody, rozdělování ohně či stavba přístřešků,“ popsal program záložáků velitel strakonické jednotky aktivních záloh.

Mezi patnácti vojáky je i pět nováčků. Jednou z nich je Tereza Veselá z Českých Budějovic.

„Vojákem jsem chtěla být už odmalička, ale zatím mám dobrou práci, takže aktivní zálohy jsou teď pro mě nejlepším řešením. Na zkoušku, dalo by se říci. Chtěla jsem udělat něco pro vlast, něco nového se naučit,“ zdůraznila 30letá Veselá, která je v civilním zaměstnání taxikářkou.

„Výcvik je sice fyzicky náročnější, ale není to nic, co by se nedalo zvládnout. Když máte okolo sebe dobrou partu lidí, tak se dá zvládnout opravdu všechno. Jsou tu s námi instruktoři, kteří nám vše trpělivě vysvětlují, v tom není problém,“ dodala Veselá, která při cvičení pod plnou palbou měla na starost ošetřování zraněného.

„Pacient přežil, měl dobrou péči,“ usmála se jedna z nových členek aktivních záloh.

Také její přístup tak dokazuje, že zájem o aktivní zálohy mezi lidmi i díky válce na Ukrajině, stoupá.

„Konflikt na Ukrajině zvýšenému zájmu paradoxně pomáhá. Od doby, kdy vše vypuklo, zaznamenává Armáda České republiky až desetkrát vyšší zájem o službu v aktivních zálohách. K prvnímu dubnu měla armáda přes 3 700 vojáků v záloze s tím, že za poslední měsíc jich přibylo sto,“ vypočítala Jana Samcová, mluvčí 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic.

A co je potřeba udělat pro vstup do aktivních záloh? Zájemcům musí být minimálně 18 let, musí splnit fyzické i psychologické testy, podstoupit vyšetření ve vojenské nemocnici a nakonec nastoupit na čtyřtýdenní kurz základní přípravy ve Vyškově.