Děti odpočítávaly rozsvícení stromu. Jedle se ale tajně rozzářila až v noci

U vysoké jedle se přesto v sobotu večer tvořily hloučky rodin, které očekávaly tradiční rozsvícení. Děti dokonce několikrát zkoušely spontánně odpočítávat, ale nic se nedělo.

Místní obyvatelé si tak rozsvícený vánoční strom chodili prohlédnout až během neděle. „Strom je krásný a moc pěkně ho nazdobili. V posledních letech je máme pravidelně moc hezké,“ usmívá se 68letá Pavla Tichá.

Ta se s blízkými pravidelně přichází podívat na tradiční slavnostní rozsvícení. Tomu letos ale dala stopku koronavirová pandemie. „Je to samozřejmě velká škoda, ale vzhledem k té současné situaci to úplně chápu. Nejde jít hlavou proti zdi, takže mi to dává smysl,“ dodává obyvatelka krajského města.

Zatímco vypráví, přicházejí na náměstí další zvědavci. Ne všem z nich ale chybí akce, při které se v centru pravidelně schází několik tisíc lidí najednou.

„Mně nevadí, že se to letos nerozsvěcuje s tím velkým doprovodným programem. My jsme sem nikdy nechodili, protože je u toho vždy velká tlačenice,“ hodnotí 52letá Miloslava Jakubcová, která si strom fotí se svou rodinou. „Věděli jsme, že dnes bude svítit, a tak jsme se přišli podívat. Osobně je mi příjemnější, že si ho můžeme prohlédnout takhle v klidu,“ líčí při pohledu na blikající jedli před radnicí.

Českobudějovičtí se letos musí obejít bez řady tradičních kulturních akcí. Kromě rozsvícení stromku nebude ani přílet anděla či několikatýdenní adventní program na náměstí s oblíbeným kluzištěm.

Místo toho město připravilo náhradní program, na němž se podílí i Jihočeské divadlo. Některá vystoupení či pozdravy z adventních neděl bude možné sledovat online na webu města, kde jsou i další informace.



Už o víkendu tam radnice přenášela v šest večer proslovy primátora Jiřího Svobody a dalších hostů včetně rozsvícení. Na to navážou i další přenosy s výstupy nejrůznějších osobností.

„Z programu dalších adventních nedělí bych zmínil představení Betlémská hvězda z divadelní produkce Víti Marčíka, recitál Pavla Šporcla nebo pořad s betlémářem Jiřím Drhovským,“ popisuje náměstek primátora Juraj Thoma.

O vánoční trhy místní ale nakonec přece jen úplně nepřijdou. Letos je uspořádá spolek Žižkárna v bývalém kasárenském areálu u autobusového nádraží. Lidé mohou přijít vždy ve středu, pátek, sobotu a neděli. Ve středu budou trhy od 11 do 21 hodin, ve zbylých dnech od 9 do 21 hodin.