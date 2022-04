Děti uprchlíků se v adaptační skupině připravují na pobyt ve školách

„Už vás to tu nebaví? No dobrá, tak si půjdeme hrát vedle do sálu,“ odvádí si ředitelka českobudějovické MŠ Větrná Kamila Finková hrozen dětí z velké místnosti. Při troše pozornosti je slyšet vedle češtiny i ukrajinština.

Školka totiž pomáhá maminkám s dětmi z řad válečných uprchlíků tím, že přímo u sebe jako jediná ve městě otevřela adaptační skupinu, v níž jsou předškoláci i děti z prvnho stupně základních škol.

„Mohou k nám přijít ráno na osmou a být tu až do čtvrté odpoledne. Pomáháme jim i v případě, že si potřebují zařídit nutné věci a děti jim na nezbytně nutnou dobu pohlídáme,“ vysvětluje smysl adaptační skupiny Finková s tím, že na začátku minulého týdne v ní bylo třináct dětí. „Teď už jich máme jen šest, zbytku se podařilo najít místa v běžné školce,“ doplňuje ředitelka.

Služeb mateřinky využívá také Jelena Nikolská, která přijela do Českých Budějovic z ukrajinské Oděsy už před měsícem. „Jsem tu se čtyřletým synkem a další dítě je na cestě. Chodíme sem rádi a zvykli jsme si tu. Teď už ale nastoupíme do klasické třídy, z toho mám radost,“ líčí Nikolská s tím, že v krajském městě bydlí u příbuzných manžela.

Už téměř měsíc do školky na sídlišti Šumava dochází s pětiletým synem také Marina Bohačuk z města Umaň. O adaptační skupině se dozvěděla na budějovickém magistrátu.

„Chtěla jsem, aby si můj chlapec našel kamarády, navíc je nás tu pohromadě víc takových maminek. Paní ředitelka mi také pomáhá najít si práci,“ chválí si prostředí.

Vedení města mělo už na konci února jasno, že podobný projekt vznikne právě v této školce. „Rádi bychom ale měli alespoň jednu další skupinu v jedné z našich školek. Brání nám v tom volné prostory a podstatná je také ochota vedení školek a lidská vřelost,“ říká náměstek primátora pro školství Tomáš Chovanec a dodává, že je schodem skupiny velmi spokojený. „Troufl bych si říci, že je to ukázkový příklad dobré praxe,“ podotýká.