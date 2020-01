Termín jsme měli 12. ledna, líčí matka prvního letošního dítěte na jihu Čech

„Termín porodu jsem měla 12. ledna, ale byla jsem s lékaři domluvená, že do nemocnice nastoupím v úterý na pozorování kvůli menší váze miminka. Ráno jsem přišla na vyšetření, ubytovala se, pak jsem chodila na monitory. A večer v půl jedenácté jsem dostala porodní bolesti,“ popisuje Pechová.

Její syn přišel na svět přirozenou cestou za dvě hodiny, což může znít spoustě žen jako porod z říše snů. Adam je už druhorozeným dítětem této jednatřicetileté strakonické maminky, doma se na bratra těší pětiletá sestra Aneta.

„Ta se narodila taky rychle. Vážila 2 400 gramů, proti Adámkovi byla ještě menší,“ srovnává dvojnásobná maminka a zároveň vyučená kuchařka, která poslední dva roky pracovala jako recepční v hotelu.

Anetka s tatínkem Ladislavem už si přišli miminko do porodnice prohlédnout a oba se těší, až bude celá rodina pohromadě doma.

„V péči o dcerku se teď střídají táta s babičkou. Doma máme pro Adámka nachystaný pokojík s postýlkou i přebalovacím pultem,“ vypráví Aneta Pechová.

Právě kvůli dcerce, která jde po zimních prázdninách v pondělí znovu do školky, ji srdce táhne domů. Hlava však radí doporučený pobyt v porodnici nezkracovat.

„Jsem ráda, že jsem tu pod dohledem odborníků. Kdyby se něco zkomplikovalo, nevím, co bych dělala. Nic nám tu nechybí, jsme na jednolůžkovém pokoji, máme tu soukromí. Je to super,“ líčí mladá maminka.

Fakt je, že mít první miminko roku, byť jen v kraji, obnáší i společenské návštěvy. Na svého jmenovce se ve středu přijel podívat i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který je rodákem z krajského města a v nemocnicích na jihu Čech je častým hostem.

„Ministr je fajn. Popřál nám, ať jsme zdraví. Říkal, že se čerstvě oženil, a Adámka si pochoval. To, že si to zkusí, se mu může hodit, protože prý taky počítají do budoucna s dítětem,“ popisuje Pechová.

Druhé miminko se v kraji narodilo 1. ledna v 1.54 hodin v českobudějovické nemocnici. „Chlapeček Alexandr vážil 3 540 gramů a jsou s maminkou v pořádku na oddělení šestinedělí,“ upřesňuje mluvčí nemocnice Iva Nováková.

Trojici prvních jihočeských novorozenců doplnil Sebastian, který se narodil ve 4.38 v jindřichohradecké nemocnici. Zajímavostí je, že v triu malých Jihočechů není ani jedno děvčátko (přehled prvních dětí roku najdete zde).

I loni byl prvním dítětem narozeným na jihu Čech a zároveň v České republice chlapec. Tomáš přišel na svět v písecké nemocnici minutu po půlnoci a vážil 3 700 gramů.